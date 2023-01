Minister Verlinden steunt oproep politievakbond voor nultolerantie

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden steunt de oproep van politievakbond NSPV voor nultolerantie bij geweld tegen politiemensen en brandweerlieden. ‘We moeten er alles aan doen om het aantal feiten van geweld tot een minimum te beperken, de daders te vervolgen en streng te bestraffen’, zegt ze.

Verlindens collega op Justitie, Vincent Van Quickenborne, blijft ook in de nasleep van deze nieuwe rellen pleiten om op alle vlakken strenger op te treden tegen relschoppers, ‘om de keten van geweld te doorbreken’. Van Quickenborne wijst op het huisverbod dat in Antwerpen aan verschillende potentiële relschoppers werd opgelegd. ‘Ook andere lokale overheden kunnen dit instrument gebruiken om preventief op te treden’, zegt de liberale vicepremier.

Na verschillende gevallen van agressie tegenover hulpverleners op oudjaar, trok NSPV zondag aan de alarmbel. ‘Natuurlijk vindt de jaarwisseling slechts een keer per jaar plaats, maar het is wel elk jaar opnieuw een probleem’, zei nationaal voorzitter Carlo Medo. ‘Het is bovendien ook al jaren aan de gang dat hulpverleners belaagd worden. We moeten ons hiertegen blijven verzetten’, klonk het.

Een lik-op-stukbeleid dringt zich op, vindt de vakbondsman. Verlinden treedt hem bij. ‘We zijn het onze politiemensen en brandweerlieden, die zich elke dag inzetten om onze veiligheid te verzekeren, verschuldigd’, zegt ze.