Michael Freilich (N-VA): ‘Ik ben bezorgd over de veiligheid van mijn kinderen’

In een interview met De Zondag hekelt parlementslid Michael Freilich het gebrek aan bescherming voor de Joodse gemeenschap door de federale regering. ‘Gespecialiseerde interventieploegen? Zien we niets van. Het leger? Nul’.

Michael Freilich (N-VA) is volgens De Zondag het enige joods parlementslid in het land.

Vreest hij dat het conflict in tussen Israël en Hamas overwaait naar België?

‘Het antwoord is: néén, want het ís al geïmporteerd in onze straten. Ook mijn moslimvrienden – ja, ik heb er – waarschuwen mij daarvoor. Voorlopig is het nog niet zo gewelddadig, maar ik hou mijn hart vast. Aan de school van mijn zoontje staan elke dag twee politieagenten met machinegeweer. Mijn zoontje, die zes jaar is, vroeg mij: “Papa, komen de nazi’s ons dood doen?” Wat kan je dan zeggen aan zo’n kind? Als vader ben ik echt bezorgd over de veiligheid van mijn kinderen.’

De Zondag legt hem cijfers voor dat er 182 incidenten van antisemitische aard geregistreerd zijn sinds de aanval van Hamas.

Freilich: ‘Intussen zitten we aan meer dan 300 incidenten op drie weken tijd. In Antwerpen alleen, hè. Dat wil zeggen dat het conflict al geïmporteerd is. Ik stel helaas vast dat de meeste incidenten veroorzaakt worden door moslims. Dat gaat over Joodse winkels die bedreigd worden tot schoolkinderen die lastiggevallen worden. Ik heb er begrip voor dat moslims een andere visie hebben op het conflict – dat mag. Maar we mogen niet toelaten dat het conflict hier escaleert. Dat is waarom ik vorige week joodse, katholieke en islamitische leiders heb uitgenodigd in het parlement. Om een signaal te geven. Wij zijn allemaal in de eerste plaats Vlamingen.’

Doet de overheid genoeg om de Joodse gemeenschap te beschermen?

‘Neen, en dat maakt ons heel bezorgd. Wij vinden dat de federale autoriteiten veel beloven, maar weinig doen. Premier De Croo zei twee weken geleden dat alles gedaan zou worden voor onze veiligheid. Maar wat heeft hij intussen gedaan? Gespecialiseerde interventieploegen? Zien we niets van. Het leger? In Frankrijk worden er zevenduizend soldaten ingezet. Bij ons: nul. Of de DAB: dat is een speciale dienst die kan ingezet worden voor de beveiliging van onder meer rechtbanken, Europese instellingen en koninklijke domeinen. Ik heb minister Verlinden (Binnenlandse Zaken, CD&V, red.) gevraagd om de belangrijkste Joodse plekken aan deze lijst toe te voegen. Zij zegt neen. Wat wil de regering dan wél doen? Veiligheid is toch een primaire taak van de overheid!’

‘Verzuim van Verlinden’

De Joodse plekken staan onder verscherpt toezicht ‘omdat lokale besturen zoals Antwerpen wel hun verantwoordelijkheid nemen. De federale overheid zegt eigenlijk aan hen: los het zelf op. Ik waarschuw minister Verlinden: als er straks een aanslag gepleegd wordt op ons, dan zal ik haar met de vinger wijzen. Zij verzuimt om te doen wat er moet gebeuren.’

De regering wou van de strijd tegen antisemitisme een prioriteit maken, brengt De Zondag in.

‘Het woord antisemitisme staat niet eens in het regeerakkoord. De linkse partijen wilden dat niet. Dat zegt genoeg, zeker? Als je het probleem niet durft benoemen, dan kan je het ook niet bestrijden.’

Lees het volledige interview met Michael Freilich, dat uiteraard ook ingaat op de oorlog tussen Israël en Hamas, en op de burgerslachtoffers in Gaza, via deze link.