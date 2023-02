Marc Leemans stopt als voorzitter ACV

Marc Leemans stopt op 1 januari 2024 na 12 jaar als voorzitter van ACV. Dat heeft de christelijke vakbond meegedeeld.

Leemans, die volgende maand 62 jaar wordt, besliste zelf om op het einde van het jaar te stoppen. Voorzitters worden bij ACV benoemd voor onbepaalde duur. Leemans volgde in 2012 Luc Cortebeeck op, die zelf in 1999 als voorzitter was aangeduid. Tegen de zomervakantie wil de vakbond een nieuwe voorzitter aanduiden. Daarvoor zullen eerst consultaties gebeuren, legt woordvoerder David Vanbellinghen uit.

Een verkiezingsstrijd wordt bij ACV niet georganiseerd voor het voorzitterschap. Er wordt via consultaties gezocht naar een kandidaat die breed genoeg gedragen wordt om groen licht te krijgen van de Algemene Raad. Daarin zetelen een vijfhonderdtal afgevaardigden en militanten van de vakbond.

Als voorzitter van de grootste vakbond van het land is Leemans een van de belangrijkste stemmen in het sociaal overleg. De welbespraakte Leemans geldt aan de onderhandelingstafel als een strateeg en eerder gematigd, ook al kan hij naar buiten toe hard uit de hoek komen.

De laatste jaren streed Leemans vooral tegen de hervormde loonnormwet, waarvan hij herhaaldelijk zei dat er “sjoemelsoftware” in zit. Door die wetgeving kunnen de loonkosten niet ontsporen in vergelijking met de lonen in het buitenland, maar ACV en de andere vakbonden menen dat de wet gewijzigd werd in het voordeel van de werkgevers.