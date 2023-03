Magnette (PS) wil masteropleiding geneeskunde in Bergen en dreigt met wisselmeerderheid

Paul Magnette (PS) dreigt de MR met een wisselmeerderheid buitenspel te zetten over een masteropleiding geneeskunde.



Mag de Universiteit van Bergen als vierde Franstalige universiteit een masteropleiding geneeskunde aanbieden? De aanslepende kwestie brengt de Franse gemeenschapsregering van Pierre-Yves Jeholet (MR) in nauwe schoentjes. Minister van Hoger Onderwijs Valérie Glatigny (MR) weigert de aanvraag van de UMons goed te keuren, tot woede van Paul Magnette, die vorige week dreigde met een wisselmeerderheid. De PS-voorzitter vindt al langer dat ‘zijn’ Henegouwen recht heeft op een volwaardige universiteit. Daarmee botst hij nog maar eens met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die de extra masteropleiding onzin vindt. Bouchez zit nochtans in de raad van bestuur van de UMons.

Henegouwen voelt zich al langer achtergesteld op academisch vlak.

‘Henegouwen voelt zich al langer achtergesteld op academisch vlak’, weet Vincent Rocour, chef politiek bij La Libre Belgique. ‘Toch kijk ik met verbazing naar deze escalatie. Uiteraard speelt de rivaliteit tussen de PS en de MR mee. Zeker in Henegouwen, waar maar liefst drie partijvoorzitters in dezelfde electorale vijver vissen. Ook Jean-Marc Nollet van Ecolo komt uit die provincie.’ De frustratie wordt breed gedragen in Henegouwen, dat een nijpend tekort aan huisartsen kent. Wat heeft de MR-voorzitter dan te winnen bij zijn veto? ‘Bouchez weet wat hij doet’, zegt Rocour. ‘Het versterkt zijn imago van de onverzettelijke politicus die niet buigt voor de druk van de PS en Ecolo.’

Argumenten vliegen over en weer. De PS, gesteund door coalitiepartner Ecolo en de voltallige oppositie, schermt niet alleen met het recht van Henegouwen op academische ontwikkeling. Een volledige opleiding geneeskunde aanbieden in Bergen moet op termijn de hiaten in de lokale zorg vullen. Maar dat wordt door de MR in twijfel getrokken. Het aantal afstuderende artsen zal niet vergroten, want dat wordt jaarlijks op federaal niveau door het RIZIV bepaald. De extra opleiding zal volgens de liberalen alleen leiden tot een versnippering van middelen, wat ten koste zou gaan van de bestaande opleidingen aan de ULB, UCLouvain en ULiège. Rocour: ‘Hoger onderwijs wordt vanuit een gesloten enveloppe gefinancierd. Die is krap, de financiële situatie van de Franse Gemeenschap is nu eenmaal weinig rooskleurig.’ Zal Magnette zijn dreigement van wisselmeerderheid hard maken? ‘Blufpoker’, schat Rocour in. ‘Het doet me denken aan de manier waarop het Vlaamse stikstofakkoord tot stand is gekomen.’