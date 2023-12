Fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht komt bij Oost-Vlaanderen

De fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht wordt toegevoegd aan de provincie Oost-Vlaanderen en dus niet bij Antwerpen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag principieel beslist. De beslissing gaat nu naar de Raad van State.

Dat meldt het kabinet van minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD).

De geplande fusie tussen Kruibeke, Beveren en Zwijndrecht blijft de gemoederen beroeren. In september werd een fusie van Zwijndrecht met Kruibeke en Beveren nog door 80 procent van de opgedaagde kiezers in Zwijndrecht afgewezen. Maar in oktober zette de gemeenteraad van Zwijndrecht toch het licht op groen voor fusiegesprekken. Dat gebeurde na een woelige gemeenteraad waarin bestuurspartij CD&V een wisselmeerderheid moest zoeken en Groen, de partij van de burgemeester en tegenstander van de fusie, buitenspel werd gezet.

Ook over de mogelijke naam van de fusiegemeente is al wat inkt gevloeid.

En dan was het ook nog niet duidelijk tot welke provincie de gemeente zou behoren. Momenteel maken Beveren en Kruibeke deel uit van Oost-Vlaanderen, Zwijndrecht ligt in Antwerpen. De provincie Antwerpen had de nieuwe fusiegemeente graag ingelijfd. Provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) pleitte eerder voor een aanhechting bij Antwerpen ‘in het belang van de haven’. Ook provinciegouverneur Cathy Berx liet verstaan dat de haven best als ‘één gebied wordt beheerd en niet versnipperd’ met name op het vlak van ‘civiele en politionele veiligheid’. De provincie Antwerpen zou ook ruim twee miljoen euro mislopen als de fusiegemeente naar Oost-Vlaanderen zou gaan. Dat heeft te maken met het verlies aan inkomsten uit bedrijfsbelastingen van de vele havenbedrijven in Zwijndrecht.

‘Zwijndrecht hoort bij Waasland’

Aan Oost-Vlaamse kant heeft de provincieraad een tiental dagen geleden een gunstig advies gegeven om de nieuwe fusiegemeente deel te laten uitmaken van Oost-Vlaanderen. Aan Oost-Vlaamse kant wordt er ook op gewezen dat Zwijndrecht eigenlijk al bij het Waasland hoorde. De Vlaamse regering heeft nu principieel beslist om de fusiegemeente effectief toe te voegen aan Oost-Vlaanderen. Het gaat om een eerste principiële goedkeuring. De beslissing wordt nu voorgelegd aan de Raad van State.