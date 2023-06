Magnette: ‘De regering heeft te veel energie en tijd verspild aan de MR-voorzitter’

In een interview met De Zondag haalt PS-voorzitter Paul Magnette uit naar MR-collega Georges-Louis Bouchez. Meer: ‘De MR is niet incontournable‘, zegt hij, ‘We kunnen ook perfect een andere meerderheid vormen met Les Engagés’ (de Franstalige christendemocraten).

Paul Magnette stond op scherp tijdens het interview met De Zondag.

Over de splitsing van het land:

‘We gaan nooit praten met het VB (Vlaams Belang, red.), in geen enkele vorm. Als zij onafhankelijkheid willen, dan moeten ze maar een referendum organiseren.’

‘Volgens mij zal tachtig à negentig procent van de Vlamingen néén zeggen. Dan kan dit debat eindelijk de prullenmand in. Wij gaan trouwens ook niet praten over confederalisme, met geen enkele partij’.

Hij wil enkele bevoegdheden weer federaliseren, zegt hij, kinderbijslag onder meer. En hij wil een federale kieskring.

Zou Wallonië alleen verder kunnen, wil De Zondag weten, zonder Vlaanderen?

‘Met Brussel erbij: zéker wel … Als Vlaanderen onafhankelijk wil worden, dan gaan Brussel en Wallonië alleen verder als België. Dat zou geen drama zijn, als u dat zou denken’.

‘Als de Vlamingen voor onafhankelijkheid mogen kiezen, dan moeten we ook de Brusselaars laten kiezen’. En, zegt hij, ze ‘zullen niet kiezen voor een Vlaamse staat waar extreemrechts aan de macht is’.

Over Vivaldi en MR:

Hij betreurt dat ‘het imago van Vivaldi zo besmeurd is. Ik ga niet rond de pot draaien: dat is de schuld van de voorzitter van de MR (Georges-Louis Bouchez, red.). Hij heeft van in het begin ruzie gemaakt, beslissingen gekritiseerd, hervormingen tegengehouden’. In het VTM-programma ‘Special Forces’, zegt Magnette, werd Bouchez door een van de instructeurs het ‘dood gewicht van de groep’ genoemd. ‘Wel, ik kan het niet beter verwoorden. De regering heeft te veel energie en tijd verspild aan hem’.

‘Je moet de MR niet meer macht toedichten dan ze heeft. Als Bouchez alles gaat blokkeren, dan hebben we ook andere opties. De MR is niet incontournable. We kunnen ook perfect een andere meerderheid vormen met Les Engagés’.

Lees het volledige interview in De Zondag via deze link.