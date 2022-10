Maaike De Vreese (N-VA): ‘In Nederland kost inburgering nog meer dan in Vlaanderen’

N-VA-parlementslid Maaike De Vreese vindt het erg goed dat inburgeraars inschrijvingsgeld zullen betalen voor hun NT2-taalcursussen. ‘Het helpt hen bij hun integratie. Ze leren dat in Vlaanderen niets gratis is.’

Een aantal sociale organisaties vraagt aan het Grondwettelijk Hof om de schorsing en vernietiging van een aantal artikels van het decreet Volwassenonderwijs. Het gaat met name over de invoering van 180 euro inschrijvingsgeld voor taalcursussen Nederlands tweede taal (NT2) en de invoering van een centraal Vlaams taalexamen na voltooiing van de opleiding. Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) verdedigt de aanpak van de Vlaamse meerderheid.

Maaike De Vreese: ‘Het nieuwe inburgeringsbeleid dat bij de Vlaamse regeringsvorming werd afgesproken, droeg sterk de stempel van de N-VA. Ik sta er nog altijd achter. Ik vind het dus niet goed dat die organisaties naar het Grondwettelijk Hof stappen. Het nieuwe decreet Volwassenonderwijs zorgt er juist voor dat we die mensen als volwaardige en verantwoordelijke personen in onze samenleving willen opnemen. Niets is gratis, en voor wat, hoort wat. We vragen niet meer dan een kleine bijdrage voor een hoogwaardige opleiding. Nederlands is voor hen de sleutel om deel uit te maken van deze samenleving, om een netwerk te vormen, om een job te krijgen. Dat die mensen moeten betalen, zie ik juist als een incentive om hun best te doen voor die cursussen. Het spoort hen aan om hard te werken om zo snel mogelijk Nederlands te leren en zo geïntegreerd te raken in onze samenleving.

Zo’n NT2-taalcursus kost straks 180 euro. Daarbij komt ook nog 180 euro voor een cursus maatschappelijke integratie. Voor een koppel gaat het om 720 euro extra kosten. Dat is veel in deze dure tijden, zeker omdat het vaak om leefloners gaat.

Maaike De Vreese: Zo’n inburgeringstraject kost de Vlaamse overheid 4000 euro per kop. Dan lijkt mij wat ze straks zullen betalen een aanvaardbare prijs. In Nederland kost een inburgeringstraject nog een pak meer. Het inschrijvingsgeld leert hen Vlaming te worden onder de Vlamingen. Elke Vlaming moet een billijke bijdrage betalen voor de diensten waarvan hij gebruikmaakt.

Momenteel zijn de NT2-taalcurussen nog gratis. U legt nu uit waarom u een bijdrage vraagt, maar het punt is dat u die alleen vraagt aan één groep: de verplichte inburgeraars. Wie vrijwillig een inburgeringscursus volgt, hoeft niet te betalen. Dat zou mogelijk het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel schaden.

De Vreese: In de categorie vrijwillige inburgeraars zitten vaak EU-burgers die we vanwege Europese regels niet tot een inburgeringscursus kunnen verplichten. Maar we willen dat alle nieuwkomers zich integreren. Vandaar dat we het liever verplichten voor de groepen waarvoor het wel kan en waarvoor het ook een efficiënt instrument is. We hopen natuurlijk ook dat zo veel mogelijk nieuwkomers voor het niet-verplichte inburgeringstraject kiezen. Ook zij hebben daar veel baat bij.

Maar helpt u sommige nieuwkomers niet liever dan anderen? In augustus schreef u in een persbericht:‘Vlaanderen moet dringend meer inzetten op de begeleiding en activering van Oekraïense vluchtelingen. In plaats van extra in te zetten op de integratie van wachtende asielzoekers, moet de VDAB net focussen op het tewerkstellen van erkende asielzoekers en Oekraïners die hier nu legaal zijn.’

De Vreese: Een groot deel van de asielzoekers van wie de procedure nog loopt, weet nog niet of ze in Vlaanderen zullen kunnen blijven. Dan is het een kwestie van prioriteiten stellen. Je kunt beter degenen aan werk helpen die hier zeker zullen blijven, niet? Vanuit Vlaanderen kunnen we maar hopen dat men op het federale niveau zo snel mogelijk beslist of deze of gene asielzoeker hier kan blijven of niet. Als Vlaams-nationalist had ik die bevoegdheid natuurlijk graag naar Vlaanderen zien gaan. Maar als een asielzoeker groen licht krijgt, moeten wij ons best doen om hem zo snel mogelijk te helpen inburgeren, zodat hij zich hier thuis kan voelen. Het inschrijvingsgeld helpt hen bij hun integratie.

Veel mensen maken daar trouwens geen probleem van. Ik ben net terug van een studiereis naar de Verenigde Staten. Ik sprak er met een migrant die in zijn kindertijd met zijn ouders door de VS werd geherhuisvest (‘resettlement’) vanuit een UNHCR-vluchtelingenkamp. Hij vertelde met trots hoe blij zijn vader was dat hij het vliegtuigticket had terugbetaald om vanuit het vluchtelingenkamp de VS binnen te raken – ginds moeten de immigranten daar zelf voor betalen. Hij vond het een hele eer dat hij zijn eerste bijdrage mocht leveren aan de VS.

Waarom zouden nieuwkomers geen bijdrage mogen leveren voor een hoogwaardige opleiding waarin ze Nederlands leren? Dat is cruciaal om met de buren te kunnen communiceren, om een huurcontract te kunnen afsluiten, om minstens op een eenvoudige manier te kunnen communiceren met de leerkrachten op school.

Waarom werpt de Vlaamse regering dan extra drempels op? Nadat de nieuwkomers hun NT2-studie afgerond hebben, moeten ze straks nog een extra examen afleggen, door de Vlaamse overheid georganiseerd.

De Vreese: Omdat wij natuurlijk de garantie willen dat de afgestuurde NT2-cursisten het Nederlands ook echt voldoende beheersen. Pas dan heeft zo’n opleiding echt haar waarde voor die mensen. Nu zien we dat het niveau te veel verschilt van instelling tot instelling.

Dus er waren bij de opstellers van het Vlaamse regeerakkoord in 2019 vragen of elke instelling wel streng genoeg was in de beoordeling van de kennis van het Nederlands van de nieuwkomers?

De Vreese: De lat lag tot nu toe overal verschillend, met als gevolg dat een attest minder waarde heeft op de arbeidsmarkt. De lat gelijk leggen, zal zorgen voor een kwaliteitsverhoging. Mijn eerste bezorgdheid is dat nieuwkomers echt de taal leren. Door de opleiding niet meer vrijblijvend te maken, weten de cursisten dat ze echt hun best moeten doen om zich het Nederlands eigen te maken. Er kan trouwens niet vroeg genoeg begonnen worden met die taalcursussen. Voor mensen die vanuit het buitenland hier komen werken – in de zorg, in het onderwijs – pleit ik ervoor om al in hun thuisland aan die cursussen te beginnen.

U investeert liever in nieuwe arbeidsmigranten dan in asielzoekers die de procedure nog niet doorlopen hebben, en van wie het dus niet zeker is of ze in België mogen blijven?

De Vreese: Het is een zaak van prioriteiten. De asielprocedures moeten in de eerste plaats korter zijn. Dan komen asielzoekers veel sneller in hun inburgeringstraject terecht. Anders is het te onzinnig om hen te laten betalen voor taallessen en dergelijke, terwijl we ze de volgende week bij wijze van spreken al op het vliegtuig zouden moeten zetten. Dat zou ik juist erg hardvochtig vinden.