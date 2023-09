Lydia Peeters vraagt steden en gemeenten om straatverlichting opnieuw aan te zetten

Nu de donkere herfst- en wintermaanden eraan komen, roept Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) de lokale besturen op om hun straatverlichting opnieuw aan te zetten. “Voldoende zichtbaar zijn is essentieel voor alle deelnemers van het verkeer en zeker voor de actieve weggebruikers”, zegt ze donderdag in een persbericht.

Het afgelopen jaar hebben heel wat steden en gemeenten hun straatverlichting gedoofd om financiële en klimaatgerelateerde redenen. Op de gewestwegen, die beheerd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), hanteert minister Peeters het principe ‘doven waar het kan, verlichten waar het moet’. Want veiligheid primeert te allen tijde, klinkt het.

Voor de minister moet langs de gewestwegen altijd verlicht worden ter hoogte van rotondes en verkeerslichten, aan op- en afritten of ongelijkvloerse kruisingen en op locaties waar het verkeer veel manoeuvres moet uitvoeren. Maar ze vindt dat ook in bebouwde kommen of op plaatsen met veel bebouwing, op locaties met opeenvolging van voelbare bochten, bij tunnels en onderdoorgangen en bij wegenwerken het licht steeds aan moet blijven.

Daarom vraagt ze de lokale besturen dus om hun verlichting opnieuw aan te zetten. “We naderen de maanden waarin de dagen het kortst zijn. De donkere ochtendspits en de vroege zonsondergang veroorzaken een verminderde zichtbaarheid. Voldoende zichtbaar zijn is essentieel voor alle deelnemers van het verkeer en zeker voor de actieve weggebruikers”, legt ze uit.

Tegelijk wil Peeters vanuit Vlaanderen het goede voorbeeld geven om volop te investeren in de ombouw naar ledverlichting. Ook hier spelen financiële en klimaatredenen, maar na ombouw kan er individueel per lichtpunt gestuurd worden en wordt het niet langer kiezen tussen aan of uit, maar kan er ook gedimd worden, aangepast aan de concrete situatie. Peeters hoopt dat veel lokale besturen dit voorbeeld voor straatverlichting in hun beheer volgen.