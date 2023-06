Koksijde wil asielcentrum en containerdorp weg

Het gemeentestuur van Koksijde wil het asielcentrum op de voormalige luchtmachtbasis weg. Dat bevestigt burgemeester Marc Vanden Bussche (Lijst Burgemeester) dinsdag. De niet-vergunde wooncontainers moeten tegen eind juni al weg zijn, de rest van het gebouw moet tegen 1 september leeg zijn.

In de tuin van het asielcentrum heeft Fedasil – het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers – volgens de burgemeester 37 containers geplaatst zonder vergunning. “Wij hebben dit eind november al gemeld, maar dat is tot op heden zonder gevolg gebleven”, zegt Vanden Bussche. Vorige week heeft Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) wel aan haar handhavingsdiensten gevraagd om op te treden tegen het containerdorp.

Volgens Vanden Bussche is er nog sprake van een tweede inbreuk. “Er is namelijk geen exploitatievergunning meer voor het centrum. De termijn van drie jaar is vervallen.” Nu vraagt het schepencollege van Koksijde om het asielcentrum te sluiten. “Wij vragen dat de containers tegen het einde van juni zouden verdwijnen. De rest van het centrum moet tegen 1 september leeg zijn.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) nam al contact op met de burgemeester. “Maar tot mijn verbazing kondigde de staatssecretaris enkel aan dat het centrum langer zou openblijven, tot eind 2025. Rond de inbreuken kwam er geen oplossing uit de bus.”

De burgemeester zit nog met heel wat vragen. “Ik snap niet wat er aan de hand is. Waant Fedasil zich boven de wet? Wij hebben al veel geduld gehad. Wat is de volgende stap van de minister, panden beginnen te kraken in plaats van ze te bezetten?”

Fedasil reageerde enkel met een schriftelijke mededeling: “We trachten de huidige situatie zo snel mogelijk te regulariseren. Uiteraard blijven we streven naar een open communicatie met het gemeentebestuur. In de huidige context is elke plaats van tel voor ons. We kunnen nog steeds niet elke asielzoeker die daar recht op heeft, opvang bieden.”