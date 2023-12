Kinderen van Palestijnse ouders dreigen Belgische nationaliteit te verliezen

Tientallen gemeenten hebben sinds augustus brieven ontvangen waarin de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hen vraagt de Belgische nationaliteit in te trekken van kinderen die in België geboren zijn uit Palestijnse ouders.

Dat constateert advocaat Julien Wolsey, de voorzitter van ­ADDE, de Franstalige vereniging voor vreemdelingenrecht, zo schrijven De Tijd en L’Echo donderdag.

De meeste brieven zouden naar de stad Antwerpen zijn gegaan, maar ook gemeenten in Luik, Brussel, Limburg en Oost-Vlaanderen ontvingen er. Verschillende gemeenten gingen in op de ver­zoeken en hebben Palestijnse families mee­gedeeld dat hun kind de Belgische nationaliteit zou verliezen, bevestigen meerdere bronnen aan De Tijd en L’Echo.

De kinderen werden Belg omdat hun ouders zich beriepen op wet­geving die de Belgische nationaliteit toekent aan kinderen die anders staatloos dreigen te worden. Die ­bepaling geldt niet als het kind een andere nationaliteit kan krijgen via de ouders, zoals de Palestijnse.

Volgens de DVZ pasten sommige gemeenten die procedure te soepel toe en kenden ze de Belgische nationaliteit ook toe in dossiers waar de ouders mogelijk documenten hadden waaruit hun nationaliteit kon blijken. Om hoeveel dossiers het gaat, is niet duidelijk.

“De DVZ merkte regelmatig op dat Palestijnen in de EU naar België gaan om kinderen te krijgen, met het oog op het verwerven van de Belgische nationaliteit en zo te profiteren van gezinshereniging”, zegt Bart Tierens, woordvoerder van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). A

dvocaat Joke Callewaert (Progress Lawyers Network) merkt ongerustheid in de Palestijnse gemeenschap. “Mensen van wie het verblijfsrecht afhangt van de Belgische nationaliteit van het kind zouden sans-­papier worden omdat de overheid een ­migratiekanaal wil sluiten. Dat is niet in het belang van het kind”, zegt ze.