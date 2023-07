Kernkabinet vergadert vanavond over fiscale hervorming, mét MR-vicepremier Clarinval

Het kernkabinet van de federale regering komt dinsdagavond vanaf 19 uur opnieuw samen om zich over de fiscale hervorming te buigen. Dat wordt vernomen bij het kabinet van premier Alexander De Croo.

Het is al meerdere dagen geleden dat de belangrijkste ministers van de regering samen rond de tafel hebben gezeten. Afgelopen weekend werden de gesprekken nog in bilateraal formaat gevoerd. Vooral bij de Franstalige liberalen van MR is er heel wat terughoudendheid. Zo liet de partij maandag nog weten dat wat haar betreft de voorwaarden niet vervuld waren om opnieuw ‘plenair’ te vergaderen – met de zeven regeringspartijen samen dus. De MR linkt het dossier ook aan de begrotingsgesprekken van september en oktober.

Premier De Croo maakte evenwel geen aanstalten om de werkzaamheden stop te zetten en roept nu dus zijn kernkabinet bijeen, nadat de afgelopen uren bilaterale gesprekken zijn gevoerd. Ook MR-vicepremier David Clarinval zal straks aanwezig zijn. ‘De nieuwe voorstellen gaan in de goede richting, vooral wat betreft de jobcreatie’, luidt het op zijn kabinet.

Dinsdagmiddag zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) nog dat de deadline voor een fiscale hervorming op 21 juli blijft liggen, conform aan wat premier De Croo eerder in de Kamer verklaarde.