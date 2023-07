MR wil onderhandelingen over fiscale hervorming voorlopig niet hervatten

De MR wil de plenaire onderhandelingen over de fiscale hervorming voorlopig niet hervatten. Dat melden de Franstalige liberalen na afloop van hun partijbureau. De partij heeft ‘drie moeilijkheden’ met het voorstel dat op tafel ligt.

Voor de MR kunnen de onderhandelingen beter parallel gevoerd worden met de begrotingsgesprekken in het najaar. Hoe dan ook vormen de huidige voorstellen voor de partij ‘geen evenwichtige onderhandelingsbasis’, klinkt het in een persbericht.

Vivaldi probeert al weken een akkoord te vinden over de fiscale hervorming, een voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De regering wil een lastenverlaging voor wie werkt, maar de gesprekken lopen spaak op de financiering van die oefening. Het kernkabinet bleef het afgelopen weekend steken op bilaterale gesprekken van de premier met de vicepremiers. Vooral de MR zou dwarsliggen.

‘Drie moeilijkheden’

Het was daarom wachten op het partijbureau van de Franstalige liberalen, dat maandag plaatsvond. Vicepremier David Clarinval lichtte er de stand van zaken toe. Naderhand verspreidde de partij een persbericht waarin ze drie ‘moeilijkheden’ aanhaalt.

Ten eerste: de fiscale hervorming wordt in de huidige voorstellen gefinancierd door belastingverhogingen voor burgers, consumenten en ondernemingen. De liberalen spreken van 1,6 miljard euro aan nieuwe belastingen op bouw, consumptie, toerisme, voeding, pers en cultuur. ‘Iets met de ene hand geven en het met de andere terugnemen, is voor de MR niet aanvaardbaar.’

Daarnaast ontbreken volgens de partij de voorstellen om werken te stimuleren, en voorzien de plannen geen evenredige belastingvermindering voor zelfstandigen binnen dezelfde termijn als de werknemers. ‘Voor de MR vormen de voorstellen die op de tafel liggen in dit stadium dus geen evenwichtige onderhandelingsbasis en kunnen de plenaire besprekingen daardoor niet opnieuw worden opgestart.’ Meer fundamenteel vindt de MR dat de gesprekken maar beter parallel kunnen lopen met de begrotingsopmaak van het najaar.

‘De laatste begrotingsinformatie waarover we beschikken toont aan dat we meer dan een miljard moeten vinden om de begrotingsdoelstellingen van de regering te halen. De MR vindt dat die bespreking op hetzelfde moment moet gebeuren als die over de fiscale hervorming, anders riskeren we een algemene verhoging van de fiscaliteit teweeg te brengen’, klinkt het.