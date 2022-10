‘In deze woelige tijden bestaan er geen mirakeloplossingen’: lees hier de integrale beleidsverklaring van premier De Croo in de Kamer

Premier Alexander De Croo (Open VLD) legde in zijn State of the Union in de Kamer de focus op de woelige tijden waar ons land voorstaat. Lees hier zijn integrale beleidsverklaring.

Mevrouw de Voorzitter,

Collega’s,

Dames en heren,

Het is oorlog in Europa.

Ik had nooit gedacht dat ik op deze tribune deze woorden ooit zou moeten uitspreken.

Het oorlogsgeweld dat begon met kruisraketten op Kiev doet vandaag heel Europa op haar grondvesten daveren.

Precies op het moment dat we corona achter ons lieten, onze vrijheid herwonnen en uitkeken naar een decennium van nieuwe groei.

Precies op dát moment wordt onze vrijheid onder vuur genomen. Dit keer niet door een virus, maar door een oorlogszuchtige en gevaarlijke gek in Moskou.

Een ultranationalist erop uit om onze Westerse manier van leven onderuit te halen.

Een onversneden fascist die de grootsheid van zijn eigen land afmeet aan de ondergang van de ander.

Die internationale afspraken inruilt voor bloedvergieten en bruut geweld.

Les Ukrainiens en paient le prix fort aujourd’hui.

Des villes et des écoles détruites.

Des millions de personnes en exil.

Et plus de 15 000 victimes civiles.

Tous des Européens, tués, blessés et fuyant une guerre dont personne n’a voulu en Europe.

Les attaques d’hier sur Kiev et plusieurs autres villes.

Les plaines de jeux, les parcs, les universités et les maisons s de civils innocents, bombardés ne laissent aucun doute sur la barbarie du régime.

En ces heures sombres, la Belgique continue à se tenir debout aux côtés de la population ukrainienne.

Notre message aux Ukrainiens est clair et nous vous prenons en témoin : la Belgique n’abandonnera pas l’Ukraine. Nous continuerons à vous soutenir. Nous ne vous laisserons pas tomber. L’Ukraine gagnera cette guerre.

Maar collega’s, niet enkel de Oekraïners lijden.

Ook ons land, onze eigen mensen, kreunen onder de economische gevolgen van de oorlog.

Heel wat mensen zien zuurverdiende spaarcenten smelten als sneeuw voor de zon. Ze zijn onzeker en maken zich grote zorgen.

Op zo’n moment hebben wij als overheid één opdracht en dat is beschermen.

De Amerikaanse President Ronald Reagan zei ooit: “A government’s first duty is to protect the people, not run their lives.” De eerste taak van de overheid is mensen beschermen, niet hun leven overnemen.

Dát is de handschoen die deze Regering opneemt: onze burgers, zelfstandigen en bedrijven bijstaan en beschermen. Want zij zijn het die welvaart creëren.

Zij verdienen een performante overheid die in staat is te beschermen.

Een overheid die niet in de weg loopt, maar onze vrijheid vrijwaart.

Niet alleen fysiek, ook economisch en financieel.

Maar we moeten ook het eerlijke verhaal vertellen.

Oorlogsjaren zijn moeilijke jaren.

Dat was vroeger zo.

En dat is vandaag niet anders.

Het is een moeilijke tijd.

We moeten elkaar goed vasthouden.

Net zoals tijdens corona laten we niemand vallen.

We laten niemand los.

Maar laat ons als politici ook bescheiden blijven.

In deze woelige tijden, bestaan er geen mirakeloplossingen.

De overheid kan de schok verzachten, maar ik besef zeer goed dat we niet alle zorgen kunnen wegnemen.

We moeten hier samen door. Zo goed en zo kwaad als het gaat.

Niemand laten vallen, betekent een zware factuur voor de overheid.

Maar vandaag niets doen; onze burgers, zelfstandigen en bedrijven aan hun lot overlaten.

Dát zou pas schuldig verzuim zijn.

Madame la Présidente,

Chers collègues,

Protéger aujourd’hui, c’est avant tout armer nos familles et nos entreprises face à cette guerre énergétique.

Pour cela, le gouvernement se fixe trois priorités.

La première est d’amortir le choc des prix de l’énergie sur les factures des Belges.

Début février, avant même l’invasion russe, le gouvernement a approuvé un premier paquet de mesures d’aide. Des aides que nous avons ajustées et étendues de manière continue, tout au long des derniers mois.

Il y a quelques semaines, le gouvernement a décidé de mettre en place un forfait « énergie » de base à prix plafonné et moins cher pour les mois de novembre et décembre. Un soutien que nous prolongeons en janvier, février et mars.

Au total, on parle d’une aide atteignant 1000 euros cet hiver, pour la classe moyenne dont les factures dépendent d’un contrat d’énergie variable ou d’un nouveau contrat fixe.

Nous continuons aussi à protéger nos citoyennes et citoyens les plus fragiles grâce au tarif social élargi. Pour un million de familles vulnérables, cela se traduit par plusieurs milliers d’euros de différence par an.

La baisse de la TVA devient permanente, la réforme des accises rend le forfait de base abordable pour toutes les familles et encourage à réaliser des économies d’énergie.

Pour nos indépendants, nos PME et nos entreprises, nous prolongeons les mesures de soutien « énergie » jusqu’à la fin de l’hiver. Cela comprend une baisse des accises sur le gaz naturel et l’électricité, la possibilité de recourir au chômage temporaire énergie et au droit passerelle pour les indépendants.

Ce bazooka « énergie », nous le finançons en partie en captant les surprofits des producteurs d’énergie. Plus de 3 milliards seront ainsi redistribués aux familles et aux entreprises.

N’oublions pas l’index, qui protège le pouvoir d’achat des travailleurs et des pensionnés. Cette indexation représente une effort considérable pour nos PME et nos entreprises dont la contribution est trop peu reconnue.

Naast steun is Europese actie onze tweede prioriteit. We moeten de hoge energieprijzen bij de wortel aanpakken en Europees ingrijpen op de gasmarkt.

In maart stonden we als België bijna alleen met de vraag om de gasprijs te plafonneren.

Samen met de minister van Energie ben ik op die nagel blijven kloppen.

Raad na Raad hebben we onze voorstellen aangescherpt.

Met als doel de irrationaliteit uit de gasmarkt te halen en tegemoet te komen aan terechte zorgen van onze Nederlandse en Duitse buren.

Sommigen zijn verwonderd over onze vastberadenheid.

Ze hadden een pleidooi verwacht vóór de vrije markt en tégen overheidsinterventie.

Maar de gasmarkt is allang geen vrije markt meer.

Het is vandaag een oorlogswapen.

We moeten net tussenkomen om al onze andere vrije markten te beschermen.

Volgende week komt de Europese Commissie met nieuwe voorstellen.

Niets te vroeg. Want het is vijf over twaalf.

Het water staat aan de lippen.

Niet alleen van onze gezinnen, maar ook van onze kleine en middelgrote ondernemingen, de werkende ruggengraat van ons land.

Zij verdienen een Europa waarin het niet ieder voor zich is, maar een Europa dat met oplossingen komt en een Europa dat beschermt.

De Europese Unie laat in deze energie-oorlog nog te veel kansen liggen.

We hebben net als de Verenigde Staten de potentie om te wegen.

Maar we gebruiken onze macht niet.

Niet op de energiemarkten en niet geopolitiek.

We zijn vandaag een gentle giant, een vriendelijke reus, maar in tijden van oorlog volstaat dat niet.

Onze derde prioriteit in deze energie-oorlog is ons land energie-onafhankelijk maken. Ook dàt zullen we samen met Europa moeten doen.

We moeten sneller dan gepland naar meer eigen en goedkopere energie. Naar fossielvrije energie, in óns land geproduceerd. Op onze Noordzee, in onze kerncentrales, op onze daken.

Daarom verlengen we ook de levensduur van onze jongste kerncentrales en investeren we in onderzoek naar kleinere en propere kernreactoren, de toekomst van onze energie.

De Regering heeft ook beslist om te bekijken hoe we onze eigen energiecapaciteit verder kunnen verhogen, zowel nucleair als hernieuwbaar.

Collega’s, in deze onzekere tijden is er geen enkele ruimte voor taboes. We nemen geen enkel risico met onze bevoorradingszekerheid.

We bouwen ons land verder uit tot een internationaal knooppunt voor elektriciteit en waterstof en gaan voluit voor meer windenergie op zee, met het allereerste energie-eiland in Europa.

We nemen dit leiderschap op met landen als Duitsland, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Energiebondgenoten die betrouwbaar zijn en onze waarden delen.

Zo beschermen we niet alleen onze energiebelangen en concurrentiekracht, maar versnellen we ook de energiewende.

La guerre en Europe relègue peut être au second plan la lutte contre les changements climatiques mais elle n’en atténue pas pour autant l’urgence. J’en veux pour preuve l’extrême sécheresse et la canicule de cet été.

Au travers du plan de relance européen, nous engageons la lutte contre les changements climatiques en réalisant près d’un milliard et demi d’investissements dans notre pays l’an prochain, des investissements largement au service des objectifs climatiques.

Dans le port d’Anvers, nous créons une dorsale de l’hydrogène pour verdir notre cluster de la chimie et notre industrie.

Nous réduisons notre consommation d’énergie en investissant dans des bâtiments publics à basse énergie. Cet effort, nous le faisons main dans la main avec les entités fédérées qui chacune dans leur domaine font leurs parts, des écoles aux logements sociaux.

Nous investissons aussi dans le rail. Avec des gares remises au goût du jour et des trains plus confortables. Pour que le voyage en train soit une réelle alternative.

La crise climatique nous rappelle également qu’il est dans notre intérêt de dépasser nos frontières. C’est pourquoi nous soutenons les pays les plus vulnérables. Ils sont les premières victimes du réchauffement climatique.

Au Sahel, par exemple, nous contribuons à la construction de la Grande muraille verte, qui relie les côtes ouest et est de l’Afrique pour lutter contre la désertification et améliorer la sécurité alimentaire.

Nous sommes la première génération à ressentir les effets de la crise climatique, mais aussi la dernière génération capable de la contenir.

Mevrouw de Voorzitter,

Collega’s,

De aanhoudende stijging van de energieprijzen zet onze hele economie onder druk.

Het IMF heeft vandaag haar economische verwachtingen voor de wereldeconomie opnieuw bijgesteld, met lagere groei en hogere inflatie.

Donkere wolken pakken zich samen boven Europa en boven ons land.

Fundamentele onzekerheid en onvoorspelbaarheid nemen de overhand.

Waar dit jaar volgens het IMF de groei van de Belgische economie nog uitkomt op 2,4%, zakt die volgend jaar naar 0,4%. Duitsland kijkt zelfs aan tegen een recessie.

We staan voor een zware economische winter. Als het stormt in Duitsland, regent het in België.

Meer dan ooit moet de automatische index de koopkracht van onze gezinnen beschermen.

Die indexatie is, zoals ik al zei, een zware inspanning van onze bedrijven.

De Regering wil die mee helpen dragen.

Met één miljard financiële ademruimte voor onze hardwerkende kmo’s en bedrijven in deze moeilijke tijden.

Dat doen we met een vrijstelling van de patronale bijdragen op de indexverhogingen voor de eerste twee kwartalen van 2023 en een uitstel ervan voor de twee laatste kwartalen.

Collega’s,

De Regering zal aan het Parlement een begroting neerleggen voor de volgende twee jaar. Met een netto inspanning van 0,6% van het bpp, of 3,6 miljard. Dat brengt de federale overheid in 2024 op een structureel tekort van 3,2% van het bbp.

Maar deze begrotingsoefening is niet het finale beslag. Niet het laatste woord.

In deze onzekere tijden zullen we voortdurend moeten monitoren en bijsturen.

De begrotingscontroles zullen daarom minstens even belangrijk zijn.

Omgaan met deze fundamentele onzekerheden vraagt wendbaarheid en weerbaarheid. Twee kwaliteiten die we in ons land moeten versterken.

Zeker nu we door de diepste crisissen gaan in onze naoorlogse geschiedenis. Eerst corona. Nu de oorlog in Oekraïne met ernstige economisch gevolgen.

Twee crisissen met een bijzonder zware factuur.

Ik hoor de kritiek op die begrotingsimpact. En ik deel de bezorgdheid van velen.

Maar dan blijft mijn vraag: wat hadden we dàn moeten doen?

Hadden we onze bedrijven overkop moeten laten gaan tijdens corona?

Hadden we zelfstandigen een uitkering moeten weigeren?

Moeten we misschien onze middenklasse in de kou laten?

Trek uw plan en tot later?!

Het is altijd een optie om de ogen te sluiten en niets te doen.

Maar dan zou de kost voor onze economie en voor onze samenleving vele malen groter zijn.

Al blijft het belangrijk dat we steun zo gericht mogelijk inzetten.

Dat is ook wat de Europese Centrale Bank en het IMF aanbevelen.

Maar als we zien dat in onze buurlanden de grote budgettaire middelen worden ingezet om gezinnen en bedrijven boven water te houden, dan kunnen wij niet achterblijven. Dat is een kwestie van gelijk speelveld.

Het neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat deze aanpak niet eeuwig kan blijven duren. Niet in ons land. Niet in andere Europese landen. Dit kan enkel tijdelijk.

Wanneer de lucht is opgeklaard en de storm is gaan liggen, moet het huis opnieuw op orde.

Un État qui se veut protecteur des générations futures et défenseur des libertés, doit reposer sur des fondements solides.

Pour notre pays, cela veut dire des pouvoirs publics plus performants, plus de gens au travail et des carrières plus longues.

Nous devons aussi miser bien plus sur nos atouts : nos talents, notre position géographique centrale, notre créativité et notre diversité, notre multilinguisme, cette ouverture au monde que nous avons en nous. Même si c’est un peu contre nature pour nous, ne soyons pas trop modestes.

J’en arrive à la deuxième qualité à améliorer dans notre pays : notre résilience.

Onze economische weerbaarheid vraagt een andere arbeidsmarkt.

Te veel vacatures blijven vandaag te lang openstaan.

Er is een te grote mismatch tussen vraag en aanbod.

Bepaalde profielen zijn gewoon niet beschikbaar.

De jobsdeal werd onlangs in dit Parlement gestemd.

En we vullen die aan met een nieuw pakket om vacatures makkelijker in te vullen.

Studenten zullen meer mogen werken, tot 600 uur.

Ook in de landbouw, evenementen- en cultuursector, in de zorg en de sport komen er flexijobs.

Mensen met een uitkering krijgen financiële prikkels om aan het werk te gaan.

We verlengen de maatregelen voor flexibel werken in de zorg.

En we blijven vanuit de Federale Regering ook het arbeidsmarktbeleid van de regio’s ondersteunen.

La baisse des charges pesant sur le travail encourage l’entrepreneuriat, stimule l’investissement et renforce également notre résilience.

Comme le prévoit l’accord de gouvernement, nous préparons une vaste réforme fiscale.

Le gouvernement demande au ministre des Finances de présenter au gouvernement, d’ici décembre, une première phase détaillée et ambitieuse de réforme fiscale.

L’objectif est d’entamer la mise en œuvre de cette réforme au cours de cette législature.

Notre leitmotiv : valoriser le travail.

Et pour cette raison, nous allons également réformer le tarif social.

Pour qu’il soit plus juste et plus équitable.

Et davantage lié aux revenus.

Pour que l’aide profite aux personnes qui en ont vraiment besoin. Et surtout pour qu’elle ne pousse plus les gens à quitter le marché du travail.

Valoriser le travail, tel était également le fil rouge du paquet « pensions » cet été. Selon une logique : les femmes et les hommes qui travaillent plus longtemps méritent une pension plus élevée. Et celles et ceux qui ne travaillent pas assez en ressentiront l’effet, avec pour la première fois une condition de travail liée à la pension minimale.

Collega’s,

Weerbaarheid betekent ook gezondheid. Het is één van de lessen van corona.

In deze moeilijke tijden moeten we daarom vermijden dat mensen zorg uitstellen door hoge energiefacturen. Onze ziekteverzekering moet er staan als een dijk.

Maar onze gezondheid hangt niet alleen af van een betaalbare en toegankelijke zorg. Een gezonde levensstijl is zeker zo belangrijk. Vier op de tien sterfgevallen in ons land zijn toe te schrijven aan ongezond leven.

Daarom bereiden we ook een gezondheidsshift voor: we maken gezonde voeding goedkoper en ongezonde producten duurder.

De Regering investeert ook op een ongeziene manier in geestelijke gezondheid. Met hervormingen die de drempel voor psychologische zorg verlagen en mentale problemen vroeger opsporen. Een échte cultuuromslag en een nieuwe manier van samenwerken. Niet alleen tussen zorgprofessionals, maar ook daarbuiten: met scholen, OCMW’s en huisartsen.

We blijven ook na corona investeren in onze zorgverleners en zorginstellingen. In een betere verloning, betere werkomstandigheden, in opleiding en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Want ook de zorg is vandaag een knelpuntberoep. Deze Regering doet er alles aan om genoeg helpende handen te vinden.

Mevrouw de Voorzitter,

Collega’s,

Een land dat beschermt, investeert ook in veiligheid.

De tijd van naïviteit is voorbij.

Op 25 februari, één dag nadat de Russen Oekraïne binnenvielen, besliste de ministerraad een groeipad dat leidt naar een defensiebudget van 1,54% bbp in 2030, een verhoging met 75% tegenover vijf jaar geleden. En we zetten een bijkomend pad uit naar 2% in 2035.

De Regering verhoogt ook de inzetbaarheid van Defensie, met 1 miljard euro extra in de periode ‘22-’24.

Onze doelstelling is een performant beroepsleger, met gemotiveerde militairen en de laatste nieuwe technologie. De herinvoering van de algemene dienstplicht past niét in deze strategie. Maar een beroepsleger is voor gemotiveerde jongeren wél een kans om hun talenten ten volle te ontwikkelen, academisch, militair, sportief en karakterieel.

Onze inspanningen versterken niet alleen de Belgische bijdrage aan de NAVO en aan de Europese militaire capaciteit. Ze moeten ook meer ten goede komen aan onze eigen defensie-industrie.

Ik zei het vroeger al.

Wanneer we over twintig jaar beslissen over de vervanging van de F-35s die vanaf volgend jaar aan ons land worden geleverd, moet er een Europees jachtvliegtuig op de markt zijn dat wedijvert met Amerikaanse toestellen.

Om onze technologische en militair-industriële basis te verstevigen, richten we daarom een industriële defensieraad op.

En resserrant la coopération entre la Défense et les entreprises et centres de recherche belges, nous ancrons le savoir-faire militaire dans notre pays et nous faisons profiter nos entreprises des investissements militaires.

Ce faisant, nous renforçons notre autonomie stratégique, y compris dans le spatial.

Nous versons d’importantes contributions à l’Agence spatiale européenne (ESA), des investissements qui nous permettent d’accroître encore l’excellence de notre industrie spatiale et de nos scientifiques.

La Défense développera également ses cybercapacités, offensives et défensives, et accélérera le développement de sa cinquième composante. Parce qu’aujourd’hui, les guerres se déroulent non seulement sur le terrain, mais aussi dans le cyberespace.

Par conséquent, le gouvernement alloue également des fonds supplémentaires au Centre pour la cybersécurité pour mieux gérer les crises.

Les pouvoirs publics, les hôpitaux, tous les citoyens et les entreprises, doivent avoir davantage conscience du risque de cyberattaques et des dommages réels qu’elles peuvent causer.

Mevrouw de Voorzitter,

Collega’s,

Een land dat beschermt, is ook een land dat investeert in veilige straten en veilige steden.

Het kraken van het geheime telefoonnetwerk SKYECC legde bloot hoezeer de onderwereld de bovenwereld bedreigt, onder de vorm van intimidatie, corruptie en dodelijk geweld.

Het narcoterrorisme probeert ook in ons land voet aan de grond te krijgen.

Dat blijkt al een hele tijd in Antwerpen.

Nu breidt het drugsgeweld zich ook uit naar Brussel, Limburg en elders.

De verijdelde ontvoering van onze minister van Justitie twee weken geleden was een waarschuwing dat narcoterroristen voor niks meer terugdeinzen.

Ons antwoord is duidelijk: we laten ons niet intimideren.

Integendeel, de strijd tegen de georganiseerde misdaad is meer dan ooit een prioriteit, met méér mensen en méér middelen.

Nóóit zullen we onze straten overlaten aan de narcoterroristen.

Onder leiding van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie investeert de Regering meer dan 1 miljard bijkomend in politie in justitie.

Justitie investeert in de gevangenissen, de parketten, de hoven en rechtbanken, en in de Staatsveiligheid.

Bij de Federale Politie wordt iedere agent die vertrekt, vervangen.

We versterken de Federale Politie met 1.000 politiemannen- en vrouwen, waarvan 400 bij de Federale Gerechtelijke Politie.

Meer manschappen dan ooit voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Vier weken geleden bracht de Regering vijftien burgemeesters samen voor een veiligheidsoverleg.

Ze hadden waardering voor de follow the money-aanpak van de gerechtelijke politie, de benoeming van een havenprocureur in Antwerpen en de uitbreiding van het systeem van onmiddellijke schikking voor drugsgebruikers.

Maar de burgemeesters vroegen nadrukkelijk een betere samenwerking tussen de federale en lokale politie. Daar maken we werk van. Net als van kortere doorlooptijd bij het rekruteren van nieuwe krachten.

Ze vroegen om het Stroomplan uit te breiden tot het hele grondgebied. Ook daar maken we werk van, met het Stroomplan XXL.

De burgemeesters herhaalden hun vraag om zelf sneller te kunnen optreden tegen malafide handelaars en de ontwrichtende criminaliteit in hun stad. Collega’s, met de bestuurlijke handhaving maakt deze Regering ook daar werk van.

Parallel voeren we een aanklampend beleid voor drugverslaafden op straat en in onze ziekenhuizen. En we breiden de drugshulpverlening in onze gevangenissen uit. Want we kunnen de strijd tegen de narcoterreur niet winnen als we ook niet de vraag naar drugs in onze samenleving aanpakken.

Si la menace évolue, la police et la justice doivent s’adapter.

Dans cette optique, le gouvernement lance une nouvelle trajectoire de réforme.

Pour que les moyens supplémentaires injectés soient encore plus rentables, qu’ils améliorent la protection du citoyen et le service.

Je ne prendrai qu’un exemple : notre pays compte 225 bâtiments judiciaires, les Pays-Bas en compte 25, soit 200 de moins ! Si nous voulons que les nouveaux investissements soient rentables, nous devons oser rationaliser.

Au cours des vingt dernières années, le nombre de zones de police est passé de 196 à 185, ce processus s’est déroulé sur une base volontaire.

Ce gouvernement va continuer à miser sur ce volontarisme, mais les fusions doivent être plus nombreuses.

Selon des normes et des critères objectifs, avec les incitants nécessaires.

C’est un processus qui doit se poursuivre dans les années à venir, au-delà même de cette législature.

Nous ne voulons pas imposer d’en haut des économies d’échelle et une spécialisation.

La police intégrée formulera des propositions et des solutions, dans le cadre de l’exercice des États généraux. Ces recommandations politiques devraient nous parvenir avant la fin de l’année.

De magistratuur maakt een gelijkaardige oefening om onze veiligheidsarchitectuur te verbeteren.

Zo wil de Regering stap voor stap, samen met justitie, een rationalisering van de 27 onderafdelingen bereiken; een concentratie van mensen en middelen in 14 afdelingen.

Om dit mogelijk te maken, zal de Regering artikel 186 van het Gerechtelijk Wetboek hervormen.

En ook de federale gerechtelijke politie zal binnen deze 14 afdelingen worden gecentraliseerd.

Maar zoals gezegd: we zullen deze schaalvergroting niet blind doorvoeren.

Politie en justitie moeten altijd nabij en beschikbaar zijn.

Op het vlak van asiel en migratie blijft de Regering intussen werken aan een alomvattende aanpak waarbij we instroom beperken en de uitstroom verhogen.

Met een Winterplan zal de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de noden in de opvang aanpakken. Tegelijk wordt aan een structurele hervorming gewerkt voor de lange termijn met een nieuw migratiewetboek

Mevrouw de Voorzitter,

Collega’s,

Op moeilijke momenten maakt karakter het verschil.

Wat is het karakter van ons land dat binnen enkele jaren haar tweehonderdste verjaardag viert?

Waar ligt onze kracht?

We zijn één van de meest open economieën van de wereld.

Die openheid brengt ons groei en welvaart.

Maakt dat we hier coronavaccins voor de rest van de wereld produceren.

Dat iedereen naar België kijkt voor onderzoek naar halfgeleiders.

Twee weken geleden werd ons land door de Europese Commissie nog uitgeroepen tot één van de leidende innovatielanden in Europa.

Die openheid betekent ook samenwerking.

Niet toevallig is België één van de stichtende landen van zowel de NAVO, de Verenigde Naties als de Europese Unie.

Omdat we weten dat ons Belgisch belang ook altijd ligt in het partnerschap met anderen die onze waarden delen.

Dat is ook de les van deze oorlog.

We hebben te lang gedacht dat openheid vanzelfsprekend was.

Dat openheid geen keuzes vergde.

Dat Rusland zo’n partner kon zijn.

Mais « être ouvert » n’est jamais neutre.

Être ouvert, c’est aussi faire le choix d’une communauté de valeurs.

Le choix de la liberté et de la démocratie.

Du respect des droits humains fondamentaux.

Et c’est un travail ardu sans cesse renouvelé.

Ce combat, la Belgique entend le mener au Conseil des droits de l’homme des Nations unies dans les deux prochaines années.

Nous saurons aujourd’hui si notre candidature est retenue à Genève.

Le siège au Conseil des droits de l’homme nous permettra, à nous démocrates libres, de porter plus haut encore nos valeurs qui sont universelles.

Il nous permettra de lutter encore plus résolument contre l’impunité, de défendre encore plus fortement l’État de droit et de nous battre encore plus âprement pour les droits fondamentaux des femmes et des filles partout dans le monde.

À cet égard, la résistance courageuse des filles et des femmes en Iran aujourd’hui nous inspire autant qu’elle nous guide. Certains auront beau tenter de réprimer les protestations, leur lutte pour une vie libre et pour l’égalité des droits ne s’arrêtera pas.

Madame la Présidente,

Chers collègues,

S’il y a bien une leçon à tirer de la guerre en Ukraine, c’est qu’à vouloir à tout prix avoir raison, on finit par la perdre.

De oorlog in Oekraïne toont het failliet van geslotenheid.

Van het gesloten nationalisme, gebouwd op zuiverheid en uitsluiting.

Dat verdeelt in plaats van verbindt.

Dat mensen wegzet en vermoordt, louter om wie ze zijn en welke taal ze spreken.

Het toont het failliet van de absolute natiestaat die, als alfa en omega, alle heil moet brengen.

Eén volk. Eén rijk. Eén leider.

Waar hebben we dat nog gehoord?

De waanzin van Poetin dwingt álle vrije democraten tot een duidelijke keuze.

De keuze tussen barbarij of beschaving.

De keuze tussen het eigen gelijk of samenwerken.

Tussen mekaar laten vallen of beschermen.

Tussen ons afsluiten of openstaan.

Deze Regering maakt de keuze: ons land omarmt openheid.

Maar we versterken ook mensen.

Het is een weerbare openheid.

Die vertrekt vanuit onze eigen kracht.

Die er niet op uit is anderen te verzwakken.

Maar onszelf te versterken.

Zo beschermen we onze mensen echt.

Zodat ze sterk staan in het leven, ook wanneer het lastig en moeilijk is.

Want dat is de basis van échte vrijheid.

Sterke, weerbare en onafhankelijke burgers.

Dat is de échte kracht van ons land, ook in deze moeilijke tijden.

Ik dank u.