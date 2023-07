Hamburg wordt cruciaal voor Antwerpse ‘war on drugs’

De haven van Hamburg wil samenwerken met die van Antwerpen en Rotterdam in de ‘war on drugs’. Dat bevestigt burgemeester Peter Tschentscher maandag na een bezoek van Antwerps burgemeester Bart De Wever. “Hamburg wordt cruciaal”, zegt De Wever. “Met hen aan boord zitten de drie grootste havens van Europa op een lijn en zal de drugstrafiek niet langer de zwakste plek kunnen uitzoeken.”

“We zien een deel van de trafiek de jongste jaren stilaan verschuiven van Antwerpen en Rotterdam naar Hamburg”, zegt Peter Tschentscher. “Het is dus cruciaal dat we er snel bij zijn en een samenwerking opstarten met de twee buren.” De Wever reageert opgelucht. “Bijkomend controleren zorgt immers voor een concurrentieel nadeel, omwille van de hoge investeringskost”, zegt hij. “Alleen al daarom moet Hamburg mee het bad in.”

Daarnaast wil De Wever de bronlanden van de cocaïne-handel beginnen aanpakken. De burgemeester wil samen met Nederland en Duitsland gaan lobbyen voor een aanpassing van de ISPS-regels. Die werden na de aanslagen van 11 september 2001 ingevoerd en regelen de veiligheid in de havens.

De Wever wil in die code harde drugscontroles in de bronlanden laten opnemen, op straffe van een toegangsverbod in onze havens. Al die stappen nemen veel tijd in beslag. De strijd tegen de drugsmaffia zal de komende jaren nog niet beslecht worden, beseft ook De Wever. “Met de war on drugs ga ik voor de rest van mijn leven bezig zijn”, zegt hij. “Je kan die ook niet winnen, maar je moet het probleem terugdringen tot redelijke proporties.”

Hamburg verwacht op zijn beurt hulp van Antwerpen voor de invoering van walstroom. Die technologie laat containerschepen toe om stroom van het elektriciteitsnet te gebruiken in plaats van hun motoren te laten draaien als ze aangemeerd zijn. “We zijn economisch gezien concurrenten, maar kunnen hierin partners zijn”, zegt Tschentscher. Hamburg heeft immers fors geïnvesteerd in walstroom, maar dreigt hierdoor een duurdere haven te worden. “Hamburg vraagt ons om bij Europa samen te lobbyen voor een verplichting”, zegt De Wever. “Dat kan voor ons, maar dan moet er ook Europees budget tegenover staan.”

Beide havens hebben nu al een niet-bindend memorandum om tegen 2028 walstroom te voorzien. “Maar dat wordt scherp”, geeft Havenschepen Annick De Ridder aan. “Het nieuw aan te leggen Saeftinghedok kan een accelerator zijn. Dat dok wordt state-of-the-art, grotendeels geautomatiseerd en met walstroom op alle kades.” Voor de cruiseterminal in de binnenstad, een doorn in het oog van veel Antwerpenaren, is walstroom zonder grote financiële hulp niet rendabel te krijgen, beseft het stadsbestuur. “Dat zou 15 miljoen euro kosten voor 25 boten per jaar.”