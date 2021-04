Wat Zegt de Wetenschap: Kopen we meer drugs dankzij het internet?

Drugs kopen kan je op straat, bij een dealer, via vrienden. Óf, anno 2021, via de donkere krochten van het internet: het dark web. Hoe moeilijk is het om drugs te bestellen vanuit je luie zetel? Hoe werkt dat? Wie zijn de kopers? Wat weet de politie hierover? En zorgt dit er niet voor dat er plots véél meer drugs wordt verkocht? Criminoloog Charlotte Colman doet hier met de Universiteit Gent onderzoek naar en wijdt je in in de online drugmarktplaatsen. Is het gemakkelijker om drugs te kopen via het internet? Wat zegt de wetenschap?