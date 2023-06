Gatz: ‘Een oppositiekuur kan nuttig en heilzaam zijn’

Sven Gatz is één van de weinige liberale kop­stukken die durft te spreken na de dramatische peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL eerder deze maand. De man is dezer dagen minister in Brussel voor Open VLD. Hij doet dat vrank en vrij in De Zondag. ‘Hadden wij de premier niet mogen leveren? Dat is een terechte vraag.’

Of de peiling­klap al verwerkt is? Zijn partij zou nog amper acht procent van de stemmen halen. Hij schudt het hoofd. ‘Dat is moeilijk te verwerken, want dat blijft u achter­volgen. Peilingen creëren een nieuwe realiteit. Op een gegeven moment ben je als partij het kneusje en vervol­gens word je ook zo behandeld. Ik heb hier lang over nagedacht en ik kan op twee verklaringen komen. Eén: als je zo lang bestuurt, treedt er metaal­ moeheid op.’

Als Van Grieken zegt dat hij voor een blank Europa gaat, wat moet ik daar dan van denken?

Wat zou er gebeuren moest Open VLD effectief maar acht procent halen? ‘Een oppositiekuur is niet zaligma­kend,’ aldus Gatz, ‘maar kan wel nuttig en heilzaam zijn.’ En hij vervolgt: ‘Dus ja, dan moeten we dat zeker overwegen. Alleen: wat als dan op­ nieuw de onbestuurbaarheid van het land dreigt? Dan zal weer in onze rich­ting gekeken worden. Dat is het nadeel dat wij en ook CD&V hebben. Wij willen dit land niet ten onder zien gaan. Het is een moeilijk vraagstuk, geef ik toe.’

De tweede verklaring voor Gatz is ‘het succes van extreemrechts. Dat gaat in golven.’ Volgens hem was de eerste golf eind jaren tachtig – vooral in de steden. ‘De tweede golf was begin jaren tweedui­zend – vooral aan de rand van de ste­den. Vandaag beleven we de derde golf en die breidt zich uit over heel Vlaan­ deren. Het zijn vooral wij en CD&V – die overal burgemeesters leveren – die daarvan klappen krijgen. Veel mensen zijn bang voor de verkleuring van hun omgeving en wij slagen er niet in om hen voldoende zekerheid te geven. Wat mij wel hoop geeft, is dat in Brus­sel – waar de gekleurde samenleving een feit is – Vlaams Belang geen rele­vante factor meer is.’

Hadden wij de premier niet mogen leveren? Dat is een terechte vraag.

Op dat laatste spreekt de weekendkrant Gatz ook aan als hij Vlaams Belang fascisten noemt.

‘Als Van Grieken zegt dat hij voor een blank Europa gaat, wat moet ik daar dan van denken? Dat staat mij niet aan, hé. Zij willen eenzij­dig de onafhankelijkheid van Vlaande­ren uitroepen. Wat is dat anders dan een autoritaire staatsvorm waar indi­viduen zich moeten onderwerpen aan het groepsdenken?’