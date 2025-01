Doorbraak in Willebroek: wie is Karim Hassoun, het obstakel voor de N-VA?

Willebroek heeft eindelijk een bestuurscoalitie. De partij van burgemeester Eddy Bevers (N-VA) gaat in zee met lokale partij Iedereen 2830. Daarvoor wordt de verkozen Karim Hassoun wel geslachtofferd. De compagnon de route van Dyab Abou Jahjah vormde een obstakel voor de N-VA.

‘De kiezer zal dit niet vergeten.’ Een boze en teleurgestelde Karim Hassoun is op zijn Facebookpagina vlijmscherp voor de politieke ontwikkelingen in zijn Willebroek. Na een politieke impasse, waarbij zelfs Antwerps gouverneur Cathy Berckx een handje moest helpen, is er eindelijk een bestuursakkoord. N-VA Team Eddy, de partij van burgemeester Eddy Bevers, gaat in zee met de lokale partij Iedereen 2830. ‘We hebben, na veel wikken en wegen, een moeilijke en pijnlijke beslissing moeten nemen’, aldus Marc De Laet, lijsttrekker van Iedereen 2830.

Pijnlijk, want voor dat akkoord moest De Laet een van de zijnen opofferen. Karim Hassoun was voor de N-VA immers persona non grata. Een akkoord stond of viel met zijn aanwezigheid in de fractie. En aangezien de enige andere mogelijkheid een coalitie tussen de N-VA en het Vlaams Belang was, blokkeerde alles. ‘Hoewel wij dit veto principieel nog steeds onaanvaardbaar vinden,’ luidt het bij Iedereen 2830, ‘bleek tijdens de bemiddeling dat het standpunt van N-VA Team Eddy geen ruimte liet voor enig compromis.’

Hassoun, op 13 oktober goed voor 740 voorkeurstemmen, wordt dus buiten de deur gezet. Hij zal als onafhankelijke zitting hebben in de gemeenteraad.

‘Ik heb Eddy Bevers louter informatief gebeld. Hij zei me dat de uitlatingen van Hassoun ook voor hem meer dan een brug te ver waren.’ Michael Freilich (N-VA)

Zionistenknecht

Volgens Hassoun werd hij het slachtoffer van een lastercampagne, onder meer door Joods Actueel. Eind oktober publiceerde de website een artikel onder de titel ‘Joodse verenigingen waarschuwen voor radicale Hezbollah-aanhanger die verkozen is in Willebroek’.

De website duikelde een oude foto op van Hassoun met een ‘Hezbollah-pet’. Ook het eerbetoon van Hassoun aan een gedode terrorist wordt opgerakeld. Daarnaast deelde Joods Actueel screenshots van publicaties van Hassoun op de socialenetwerksite X. Daar noemt hij Theo Francken een ‘zieke obsessieve relnicht’ en Michael Freilich, beiden Kamerleden van de N-VA, een ‘zionistenknecht’.

Regine Sluszny, voorzitster van het Forum der Joodse Organisaties, vroeg daarop dat Hassoun overal zou worden uitgesloten. ‘We vragen om politieke hygiëne: geen samenwerking met extremisten van welke aard dan ook, of ze nu van rechts of links komen, en al zeker niet met mensen die terreur verheerlijken en het conflict op een gevaarlijke wijze importeren.’

‘Het is evident dat Joods Actueel Karim Hassoun al jarenlang opvolgt, met of zonder mij’, zegt Michaël Freilich (N-VA). © BELGA

De Israëlisch-Palestijnse kwestie vormt een rode draad in de carrière van Hassoun. In september vorig jaar richtte hij samen met Dyab Abou Jahjah de vzw ‘The Hind Rajab Foundation’ op. De organisatie is erop gericht om ‘een einde te maken aan de straffeloosheid van de daders, medeplichtigen en alle organisaties die hebben bijgedragen aan de genocide gepleegd tegen het Palestijnse volk’. Recent diende de vzw een klacht in tegen een Israëlische soldaat in Brazilië. Die soldaat, eerder actief in Gaza, was daar op vakantie.

Naar aanleiding van The Hind Rajab Foundation dook The Jerusalem Post in het verleden van zowel Abou Jahjah als Hassoun. Het Israëlische medium verwijst naar Facebookberichten van Hassoun naar aanleiding van de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023, die zo’n 1300 burgers en militairen het leven kostten. ‘Ik veroordeel Hamas’, schreef Hassoun in december dat jaar. ‘Ik veroordeel hen omdat ze slechts 200 mensen gijzelden in plaats van 500 of 1000.’

‘Bewuste karaktermoord’

Hassoun is een echte compagnon de route van Abou Jahjah. Hassoun maakte begin deze eeuw naam als ‘veiligheidsverantwoordelijke’ van de Arabisch-Europese Liga (AEL). De AEL-burgerpatrouilles, die ‘het racistische gedrag van de Antwerpse politie’ moest aantonen, waren omstreden. Het Antwerpse parket vond de AEL een privémilitie, al besliste de Antwerpse raadkamer daar anders over.

In 2005 schopte Hassoun het tot voorzitter van de AEL. In 2010 verscheen Hassoun opnieuw in de media vanwege de extremistische prediker Abu Imran van de website Sharia4Belgium, die een jaar lang lid bleek te zijn geweest van de AEL. ‘Maar onze visies botsten’, liet Hassoun optekenen in Het Nieuwsblad. ‘AEL is voor een seculiere staat, Abu Imran voor een religieuze.’

Daarna werd het wat stiller rond Hassoun, tot de hetze rond zijn persoon in de Willebroekse gemeentepolitiek. Volgens hem werd de ‘bewuste karaktermoord’ door Joods Actueel uitgevoerd in opdracht van Michaël Freilich, gewezen hoofdredacteur van het online blad. ‘Dat zoiets zou gebeuren op mijn vraag, is te simplistisch gesteld’, zegt Freilich tegen Knack. ‘Maar het is evident dat Joods Actueel Hassoun al jarenlang opvolgt, met of zonder mij.’

Volgens Freilich heeft hij zich niet actief gemengd in Willebroek. ‘Ik heb Eddy Bevers louter informatief gebeld. Hij zei me dat de uitlatingen van Hassoun ook voor hem meer dan een brug te ver waren. Daarvoor heb ik hem bedankt.’

‘Als ik écht een gevaarlijk persoon zou zijn’, zei Hassoun begin december tegen Gazet van Antwerpen, ‘dan stond ik allang op een lijstje van Staatsveiligheid.’ Hij geeft toe dat hij als activist ‘wat ongeremder en soms ongenuanceerd’ communiceerde. ‘Maar ik kies nu voor de politiek en een politicus moet bewust met zijn woorden omgaan.’

Door het coalitieakkoord in Willebroek zal hij die rol moeten opnemen vanaf de oppositiebanken.