De Wever sluit Vlaamse coalitie met Vooruit niet uit

N-VA-voorzitter Bart De Wever sluit een coalitie met de socialisten van Vooruit op Vlaams niveau niet uit na de verkiezingen van 2024.

Dat heeft De Wever donderdagavond tijdens een lezing voor studenten in Leuven gezegd.

De Wever kreeg na afloop van zijn lezing, die over wokeness en de cancelcultuur in de samenleving ging, de vraag van een student of hij in zee zou gaan met de socialisten na de verkiezingen. De N-VA-voorzitter begon met zijn mening over een samenwerking met Vlaams Belang te verduidelijken: een coalitie met de partij van Tom Van Grieken zal er niet komen, zei hij. ‘Wie denkt dat ik een verborgen agenda heb, weet totaal niet waar ik voor sta, en weet al helemaal niet waar ik niet voor sta.’

Als conservatief en liberaal, ‘in die volgorde’, kijkt De Wever naar eigen zeggen naar de CD&V en Open VLD om na 2024 mee te besturen. ‘De sociaaldemocraten zijn niet uitgesloten, zeker als ze de Deense lijn volgen, en dat lijkt de huidige voorzitter wel te doen. We zullen moeten kijken of 2024 ons deze luxe zal bieden.’