‘Criminelen vrij uit gesloten centra omdat Mahdi amper werk maakt van terugname-akkoorden’ (Francken)

Sinds zijn aantreden heeft staatssecretaris Sammy Mahdi 15 criminele illegalen vrijgelaten uit de gesloten centra. Dat stelt N-VA-kamerlid Theo Francken op basis van een antwoord dat hij van de staatssecretaris heeft gekregen.

‘Zogezegd omdat hun landen van herkomst de veroordeelden weigerden terug te nemen of problemen hadden met hun identificatie’, aldus Francken, die Mahdi verwijt ’te weinig werk te maken van terugname-akkoorden’.

Francken wijst erop dat het om zeer ernstige veroordelingen gaat: één jaar voor slagen en verwondingen, vier jaar voor mensenhandel, vier jaar voor een seksueel misdrijf, twee jaar wegens doodslag en wanbedrijf. Op de lijst met landen van herkomst staan onder meer Bosnië, Servië, India, Kosovo en Oekraïne – in 2021, voor de oorlog. ‘Landen waarmee er nochtans terugnameakkoorden bestaan. Waarom werden die dan niet uitgevoerd?’, vraagt Francken zich af.

Ondertussen barsten de Belgische gevangenissen uit hun voegen omdat 30 procent van hun populatie bestaat uit criminelen die hier illegaal verblijven en hun straf horen uit te zitten in het land van herkomst, merkt Francken op.

Voor de gewezen staatssecretaris van Asiel en Migratie Francken is het sluiten en uitvoeren van terugnameakkoorden van groot belang. ‘Maar telkens opnieuw moet ik vaststellen dat staatssecretaris Mahdi hier amper tot geen werk van maakt. En wie betaalt letterlijk en figuurlijk de prijs? Onze samenleving’, hekelt hij.

België moet voor Theo Francken de boeg omslaan: ‘We moeten een voorbeeld nemen aan Denemarken. Zij zullen een gevangenis bouwen in Kosovo om criminelen die illegaal in hun land verblijven, op te sluiten. Onze regering daarentegen wil nog niet eens een gevangenis in Nederland huren.’