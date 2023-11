Herinnert u zich John Crombez nog? Hij werd als SP.A-voorzitter ooit ingemaakt door zijn eigen partij omdat hij in 2016 in De Zevende Dag een vluchtelingendeal met Turkije verdedigde. Ik moest er dit weekend aan terugdenken, en dat was niet de eerste keer sinds Conner Rousseau hem opgevolgde.

Crombez wilde zich een keer flinks tonen, maar werd de dag erna op zijn partijbureau van alle kanten aangevallen. Dat was niet waar de SP.A voor stond. Elke krant had een levendig verslag vanuit verschillende camerastandpunten van dat partijbureau. De voorzitter durfde nadien nooit meer één heldere zin over migratie uit te spreken. Die Turkije-deal – wat dat plan uiteindelijk werd – was en is ook echt een dubieus pact, maar geen enkele SP.A’er van toen die zich nog kan herinneren waarom ze daar precies tegen waren.

Wat is er in enkele jaren met die mensen gebeurd?

Ik denk niet dat ze allemaal verplicht een bezoek moeten brengen aan Kazerne Dossin, maar Conner Rousseau is lang niet de enige bij Vooruit die therapie kan gebruiken. Rousseau had ten minste zelf door dat hij moest opstappen, nadat Het Nieuwsblad vorige week de letterlijke citaten publiceerde van wat hij eind deze zomer op café uitkraamde. Dat was helemaal geen zattemanspraat: dat was nuchter, akelig racisme. Zelfs Tom Van Grieken begreep dat hij kon doen alsof zijn moreel kompas beter afgestemd staat dan dat van zijn Vooruit-collega zonder zichzelf helemaal belachelijk te maken. Alleen het partijbureau van Vooruit had Rousseau zelfs blijven steunen als hij, zoals Donald Trump ooit zei, op klaarlichte dag iemand zou hebben neergeschoten op de Grote Markt van Sint-Niklaas.

Vooruit had uiteindelijk tot maandagochtend nodig om toe te geven dat uitspraken als ‘we moeten eerlijk zijn, het zijn altijd die bruin mannen’ en ‘echt waar, die Roma, gewoon op slaan. Daar kunde geen fucking klote meer mee doen’ wel degelijk racistisch zijn. De partij deed dat op de radio, bij monde van Melissa Depraetere en Caroline Gennez, alsof ze een verplicht nummertje opvoerde dat weinig indruk maakte. Depraetere vertelde dit weekend als nieuwe voorzitster meteen tegen journalisten dat ze ‘heel graag’ wil dat Rousseau lijsttrekker blijft in Oost-Vlaanderen, in een ultieme poging om duidelijk te maken dat ze niet begreep waarom hij vrijdag een stap opzijzette. Nu, ja, iedereen is een beetje racist. Daarmee vergeleken was het vaak onverstaanbare gebrom van John Crombez zo slecht nog niet.