‘Beste Belgen’: De Croo bombardeert Vlaamse pers met publireportage

Premier Alexander De Croo heeft zich in een opmerkelijke brief in alle Vlaamse kranten, enkele Franstalige kranten en ook één Duitstalige krant zaterdag verontschuldigd voor het geruzie en gekissebis van de Belgische politici de voorbije maanden.

De brief – een publireportage – begint met de aanzet ‘Beste Belgen’ en bevat een paginagrote foto van de premier, maar geen partijlogo van Open VLD.

‘Het is iedere dag in de krant te lezen: politici die liever ruzie maken dan met elkaar samenwerken. (…) Dat is niet wat ik voor ogen had toen ik drie jaar geleden aan mijn opdracht begon’, merkt De Croo op.

Ook hekelt hij de manier waarop politici met elkaar omgaan (‘dikwijls veel te hard’) en het gebrekkige teamwerk (‘U zag politici die klagen over wat slecht is in plaats van zelf met oplossingen te komen’).

‘Politici zijn soms zo met zichzelf bezig dat ze vergeten voor wie en voor wat ze moeten werken. (…) Ook ik heb fouten begaan, en dat spijt me. Maar dat betekent niet dat ik me er zomaar bij neerleg. Als we een beter land willen, moet ook de politiek het beter doen’, vervolgt De Croo.

Hij voegt er aan toe dat er nood is ‘aan een politiek die net zo sterk is als de mensen van dit land. Met politici die niet bang zijn om samen te werken en raakpunten te zoeken. (…) En die resultaten behalen in plaats van dwars te liggen’.

De premier sluit af met de belofte dat hij wil inzetten op meer samenwerking om de Belgische bevolking ‘een betere politiek te geven’.