Auditeur adviseert om beslissing rond huisarrest oudejaar te schorsen

Een jongen van zeventien jaar heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het preventieve huisarrest dat de stad Antwerpen hem opgelegd had voor oudejaarsavond.

Een auditeur bij de Raad van State heeft nu geadviseerd om de beslissing rond het huisarrest te schorsen. Dat verneemt Belga vrijdag uit goede bron.

Het advies van het auditoraat zelf volgt normaal later nog op vrijdag. Maandag zal de Raad met een finaal arrest komen.

Waarom de auditeur een schorsing adviseert, is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk is voor de auditeur een plaatsverbod voor de jongere voldoende, in plaats van een huisarrest.

Net als de voorbije jaren legde de stad Antwerpen midden december tientallen jonge veelplegers een preventief huisarrest op voor oudjaar. Het doel was officieel om “een zorgeloze oudejaarsavond te kunnen creëren”. De politie voert op oudejaarsavond ook controles uit om na te gaan of de jongeren in kwestie zich aan het huisarrest houden.

De auditeur is de magistraat die de zaak als eerste onderzoekt. Omdat deze zaak in een spoedprocedure werd behandeld, geeft de auditeur hier een mondeling advies zodanig het geschil op te lossen.