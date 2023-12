Audit Kamer: sommige politieke medewerkers ‘werken meer dan 100 procent’

Een audit naar de boekhoudkundige en financiële procedures in de Kamer legt een aantal mankementen in het financiële beheer van de instelling bloot. Zo is het risico op fraude ‘onvoldoende beheerst’ omdat er bepaalde functies niet gescheiden worden en zijn er problemen vastgesteld met de naleving van de regels rond overheidsopdrachten.

Het Rekenhof heeft woensdag zijn audit over de boekhoudkundige en financiële procedures van de Kamer van volksvertegenwoordigers overgemaakt aan het Bureau van de Kamer. De doorlichting werd in maart 2023 gevraagd na het losbarsten van de affaire rond de pensioenextra’s. De voorbije maanden heeft het Rekenhof het financieel beheer, de personeelscyclus en de aankoopcyclus van de Kamer tegen het licht gehouden.

Het Hof botste daarbij op een reeks mankementen en legt in één beweging meer dan 100 aanbevelingen op tafel. Het Hof vindt onder meer dat de Kamer de financiële en boekhoudkundige processen beter moet ‘documenteren’.

Het Rekenhof dringt ook aan op de scheiding van bepaalde functies om zo het risico op fraude beter te beheersen. ‘Hoewel binnen de werking van de Kamer een aantal functiescheidingen zijn doorgevoerd, is het risico op fraude onvoldoende beheerst omdat ook enkele onverenigbare functies zijn vastgesteld (leidinggevende/ordonnateur versus financieel verantwoordelijke, en operationele functie versus controlerende functie)’, zo staat in de audit.

Verder noemt het Rekenhof het financieel reglement van de Kamer ‘onvolledig en te weinig gedetailleerd’. De gebruikte procedures worden dan weer bestempeld als ‘verouderd en te weinig uitgewerkt’.

Uit de audit blijkt ook dat sommige politieke medewerkers twee aanstellingen cumuleren waardoor ze voor meer dan 100 procent werken en dus ook meer dan voltijds bezoldigd worden. Dat moet volgens het Hof vermeden worden.

Knack vroeg meer uitleg aan de diensten van de Kamer. Persattaché Michel Lecluyse legt uit dat politieke medewerkers kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën. ‘Er zijn administratieve medewerkers van de Kamerleden, medewerkers van een erkende politieke fractie, en de secretarissen van fractievoorzitters, leden van het Bestuurscomité, ondervoorzitters van de Kamer en vaste commissievoorzitters. Elk van deze categorieën heeft zijn eigen statuut waarin voorzien wordt in één voltijdse functie of twee deeltijdse functies.’

Lecluyse: ‘Binnen één categorie kan de 100 procent niet worden overschreden. De combinatie van twee aanstellingen in twee verschillende statuten kan evenwel de 100 procent overschrijden. Een politiek medewerker kan bijvoorbeeld 60 procent administratief medewerker zijn van een Kamerlid en 50 procent secretaris van een lid van het Bestuurscomité, samen goed voor 110 procent.’ (tvb)

‘Financieel wanbeheer’, zegt PVDA

Het Rekenhof nam ook 22 opdrachten van de Kamer onder de loep en stelde verschillende tekortkomingen vast op het vlak van de regels rond overheidsopdrachten. Het gaat dan over ‘het niet in mededinging stellen van sommige behoeften, een ontoereikende prospectie of niet-geformaliseerde wijzigingen aan opdrachten’.

In een reactie noemt de administratie van de Kamer de audit zelf ‘een niet te missen kans’. De aanbevelingen komen voor de administratie ook ‘geenszins als een verrassing’. ‘De aanbevelingen van het Rekenhof zullen de Kamer helpen de reeds bestaande actieplannen te versterken en prioriteiten vast te stellen voor de komende jaren’, stelt Jan Deltour, griffier van de Kamer.

Voor oppositiepartij PVDA bevestigt de audit dat er in de Kamer sprake is van ‘financieel wanbeheer’. Volgens Sofie Merckx is de lijst met mankementen ‘enorm’. ‘De procedure voor openbare aanbestedingen wordt niet altijd gerespecteerd. Er gebeuren betalingen zonder goedkeuring. Geld vloeit van de Kamer naar de vzw die de pensioenen van ex-parlementsleden beheert en terug, zonder enige verklaring… In totaal doet het Rekenhof zo maar liefst 105 aanbevelingen om het beheer op de rails te krijgen’, aldus Merckx.

Maar volgens Merckx wordt de olifant in de kamer – de pensioenextra’s – niet echt benoemd. ‘We lezen nu dat vertegenwoordigers van de Kamer het niet nodig vonden om ook de vergoedingen en pensioenen van politici te onderzoeken’, aldus Merckx. De audit zal op dinsdag 19 december wel publiek besproken worden. ‘We hopen om dan verdere duidelijkheid te krijgen’, besluit de PVDA-politica.

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten zegt dat de audit van het Rekenhof ‘in volle transparantie’ zal besproken worden ‘evenals het daaropvolgende actieplan in samenwerking met specialisten van het Rekenhof’, zo stelt Verherstraeten op X, het vroegere Twitter.