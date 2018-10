Politiegeweld tegen transmigranten? 'Vragen over de representativiteit van onderzoek', zegt Jambon

Volgens de ngo Dokters van de Wereld geeft een kwart van de transmigranten die het heeft ondervraagd, aan dat ze door Belgische politieagenten zijn mishandeld. In totaal gaat het om 110 mensen op 440. Dokters van de Wereld heeft het rapport intussen overgemaakt aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

'Uiteraard nemen we dit rapport door', zegt de woordvoerder van Jambon. Al is het rapport waar het Comité P aan werkt voor de minister 'veel belangrijker'. 'Dat onderzoek loopt al langer en is diepgaander. Het rapport zal uitwijzen in hoeverre sommige beweringen die door Dokters van de Wereld worden gedaan, hout snijden.' Over de inhoud van het Dokters van de Wereld-rapport wil het kabinet voorlopig niet veel meer kwijt. Maar 'we stellen ons toch ook wel vragen over de representativiteit van dit onderzoek.'

Federale polite

De federale politie zegt woensdag kennis te hebben genomen van de bevraging. 'Het is op dit moment moeilijk om te reageren bij gebrek aan concrete elementen. We hopen dat het onderzoek van Comité P meer inzicht zal brengen', zegt Sarah Frederickx, woordvoerster van de federale politie.

'Er wordt gewag gemaakt van de politie, maar wie is dat? Gaat het om de federale of lokale politie? Het is moeilijk om de feiten na te gaan, en om te kijken of er zaken niet door te beugel te kunnen', legt Frederickx uit.

Ze wijst erop dat Comité P momenteel een toezichtonderzoek voert naar politiegeweld tegen transmigranten, en dat het wachten is op de resultaten daarvan. 'We zullen zien wat dat onderzoek oplevert, en of we ermee aan de slag kunnen gaan', aldus Frederickx.