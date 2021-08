De federale politie en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrezen dat tussen de Afghaanse vluchtelingen die de komende tijd verwacht worden, ook uiterst gewelddadige personen en fundamentalisten zullen zitten.

Dat blijkt uit een interne mail waarover de kranten van Mediahuis berichten.

Er wordt koud en warm geblazen bij de veiligheidsdiensten, noteert Het Nieuwsblad.

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw verklaarde het afgelopen weekend nog dat er niet direct een terreurdreiging uitgaat van het nieuwe talibanregime. Die dreiging zou de eerste jaren in Afghanistan zelf geconcentreerd zijn. Hij gaf wel aan dat hier mogelijk al aanhangers van het nieuwe talibanregime aanwezig zijn.

Religieuze rekrutering melden

Maar bij de federale politie en Binnenlandse Zaken maakt men zich wel zorgen, schrijven de kranten van Mediahuis. Er wordt gevreesd dat Afghaanse vluchtelingen op allerlei manieren het land gaan proberen binnen te raken, met onder de vluchtelingen ook mensensmokkelaars, extremisten en ronselaars. Volgens Het Nieuwsblad stuurde de federale politie daarover vorige week een dringende mail rond, met de melding dat ze snel zicht wil krijgen op wat de 'komende aanzienlijke migratiegolf' met zich mee zal brengen.

De mail is in het bijzonder gericht aan de diensten die asielcentra onder hun toezicht hebben. Meldingen over extreem geweld of religieuze rekrutering moeten op een centraal mailadres worden gemeld. Uit de interne mail zou blijken dat een deel van de Afghanen die nu al in de asielcentra zitten, zich erg gewelddadig gedragen.

Dat blijkt uit een interne mail waarover de kranten van Mediahuis berichten.Er wordt koud en warm geblazen bij de veiligheidsdiensten, noteert Het Nieuwsblad.Federaal procureur Frédéric Van Leeuw verklaarde het afgelopen weekend nog dat er niet direct een terreurdreiging uitgaat van het nieuwe talibanregime. Die dreiging zou de eerste jaren in Afghanistan zelf geconcentreerd zijn. Hij gaf wel aan dat hier mogelijk al aanhangers van het nieuwe talibanregime aanwezig zijn. Maar bij de federale politie en Binnenlandse Zaken maakt men zich wel zorgen, schrijven de kranten van Mediahuis. Er wordt gevreesd dat Afghaanse vluchtelingen op allerlei manieren het land gaan proberen binnen te raken, met onder de vluchtelingen ook mensensmokkelaars, extremisten en ronselaars. Volgens Het Nieuwsblad stuurde de federale politie daarover vorige week een dringende mail rond, met de melding dat ze snel zicht wil krijgen op wat de 'komende aanzienlijke migratiegolf' met zich mee zal brengen. De mail is in het bijzonder gericht aan de diensten die asielcentra onder hun toezicht hebben. Meldingen over extreem geweld of religieuze rekrutering moeten op een centraal mailadres worden gemeld. Uit de interne mail zou blijken dat een deel van de Afghanen die nu al in de asielcentra zitten, zich erg gewelddadig gedragen.