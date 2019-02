'Plastic verpakkingen vermijden? Doodmoe wordt een mens ervan'

Ik denk dat ik wel vijf minuten met die appels in mijn handen heb gestaan. Kocht ik de soort die we zo lekker vinden maar die per zes in overvloedig veel plastic verpakt zit of de appels waar we minder dol op zijn die per gewicht worden verkocht? Na rijp beraad koos ik toch maar voor het in plastic verpakte zestal. Uiteindelijk koopt een mens fruit opdat het gegeten zou worden. Een paar rayons verder stond ik voor een ander dilemma. Onze favoriete douchezeep was in de aanbieding: 1+1 gratis. Een goed moment om een voorraadje in te slaan dus. Alleen werden die twee flacons samengehouden door een wikkel van dik plastic.

