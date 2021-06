'Wat in het verleden eventueel zou kunnen misgelopen zijn, daarover moeten we ons buigen in de onderzoekscommissie waarover jullie vandaag als parlement zullen beslissen. Daar ga ik toch van uit. Wij zullen daar als regering loyaal aan meewerken.' Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bij de start van het actuadebat in het Vlaams Parlement over de PFOS-vervuiling.

Jambon opende zijn statement met te herhalen dat het pleidooi van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor een onderzoekscommissie niet was doorgesproken binnen de regering. Maar daarna bevestigde hij dat die regering zal meewerken aan de commissie.

'We moeten lessen trekken over hoe we met diverse overheidsinstanties veel beter kunnen samenwerken opdat alle essentiële informatie sneller tot bij alle relevante instanties geraakt en er sneller doortastend kan worden opgetreden', zei hij.

Jambon riep daarna op om voorzichtig te zijn met vragen om de Oosterweelwerf stil te leggen. 'Laat ons niet vergeten welke lange weg we in dit dossier hebben afgelegd. Maar liefst twintig jaar voorbereiding hebben we nodig gehad en eindelijk zijn we nu aan het bouwen, aan een van de belangrijkste mobiliteits- en leefbaarheidsprojecten van West-Europa.'

Hij benadrukte dat bouwheer Lantis op geen enkele manier schuld heeft aan de vervuiling en zelfs een deel van de oplossing vormt.

