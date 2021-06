Bij het actuadebat in het Vlaams Parlement noemde de oppositie het hallucinant dat minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) niet kon antwoorden of er nog dadingen bestaan voor de Oosterweelwerf. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verzekerde dat 3M zal opdraaien voor de sanering, en niet enkel van de omliggende terreinen.

Lydia Peeters zei in het parlement dat ze tot 9 juni niet op de hoogte was van de dading tussen Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, en chemiebedrijf 3M. Daarin is opgenomen dat het bedrijf 75.000 euro bijdraagt aan de kosten voor de stockering van de vervuilde gronden. Lantis betaalt 63 miljoen euro.

'Hoe kan het dat een minister die de verantwoordelijkheid Mobiliteit bijna twee jaar geleden heeft overgenomen in een parlement komt zeggen dat ze niet op de hoogte was van die dading?', vroeg Björn Rzoska van Groen. 'Dat is voor mij fundamenteel, dat betekent dat je potjes gedekt wil houden.'

Peeters kreeg daarop de vraag of er nog dadingen bestaan. 'Ik zal dat opvragen bij Lantis', zei de minister. 'Dit is hallucinant', reageerde Hannes Anaf van Vooruit. 'Lantis sluit een dading af van 63 miljoen waarvan de minister van Mobiliteit niet op de hoogte is. En het is misschien nog hallucinanter dat de minister niet kan antwoorden of er nog dadingen zijn. Dan stelt zich de fundamentele vraag hoe deze Vlaamse regering functioneert.'

De Oosterweelwerf wordt intussen niet stilgelegd. 'Ik wil van de experts heel snel horen of er een probleem is met opwaaiend stof en of Lantis voldoende veiligheidsmaatregelen neemt', zei de minister.

Intussen loopt ook het onderzoek naar de verontreiniging van de bodem in de ruime omgeving en van een mogelijke aanwezigheid van PFOS in de lichamen van de omwonenden. 'Op 1 juli volgen de eerste resultaten van de bodemonderzoeken', zei Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). De bloedstalen zullen geen resultaten opleveren op individueel niveau, enkel op groepsniveau. 'Ik hoop dat we tegen het einde van de zomer de nodige helderheid en interpretaties kunnen geven en de nodige verdere stappen kunnen zetten', zei Beke.

'Op dit moment wordt het onderzoek uitgevoerd in een straal van drie kilometer rond de 3M-fabriek. Dat is ruim onvoldoende', reageerde Jos D'Haese van PVDA. Beke zei daarop dat er in een tweede fase breder onderzoek zal worden verricht naar de gezondheid. Dan zullen ook bestaande onderzoeken en patiëntengegevens worden gebruikt.

Demir verzekerde woensdag dat 3M zal betalen voor de eigenlijke vervuiling. De eigen terreinen zullen al zeker gesaneerd moeten worden. Voor eventuele verdere stappen moet het lopende bodemonderzoek worden afgewacht, zei de minister.

Het parlement stemt later vanavond over de eventuele oprichting van een onderzoekscommissie. Minister-president Jan Jambon (N-VA) verzekerde dat ook de meerderheid daar intussen achter staat en haar medewerking zal verlenen. Chris Janssens (Vlaams Belang) wees na die tussenkomst nog eens op de scheiding der machten. 'Of er al dan niet een onderzoekscommissie komt, beslist dit parlement en niet uw regering', zei hij.

Lydia Peeters zei in het parlement dat ze tot 9 juni niet op de hoogte was van de dading tussen Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, en chemiebedrijf 3M. Daarin is opgenomen dat het bedrijf 75.000 euro bijdraagt aan de kosten voor de stockering van de vervuilde gronden. Lantis betaalt 63 miljoen euro. 'Hoe kan het dat een minister die de verantwoordelijkheid Mobiliteit bijna twee jaar geleden heeft overgenomen in een parlement komt zeggen dat ze niet op de hoogte was van die dading?', vroeg Björn Rzoska van Groen. 'Dat is voor mij fundamenteel, dat betekent dat je potjes gedekt wil houden.' Peeters kreeg daarop de vraag of er nog dadingen bestaan. 'Ik zal dat opvragen bij Lantis', zei de minister. 'Dit is hallucinant', reageerde Hannes Anaf van Vooruit. 'Lantis sluit een dading af van 63 miljoen waarvan de minister van Mobiliteit niet op de hoogte is. En het is misschien nog hallucinanter dat de minister niet kan antwoorden of er nog dadingen zijn. Dan stelt zich de fundamentele vraag hoe deze Vlaamse regering functioneert.' De Oosterweelwerf wordt intussen niet stilgelegd. 'Ik wil van de experts heel snel horen of er een probleem is met opwaaiend stof en of Lantis voldoende veiligheidsmaatregelen neemt', zei de minister. Intussen loopt ook het onderzoek naar de verontreiniging van de bodem in de ruime omgeving en van een mogelijke aanwezigheid van PFOS in de lichamen van de omwonenden. 'Op 1 juli volgen de eerste resultaten van de bodemonderzoeken', zei Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). De bloedstalen zullen geen resultaten opleveren op individueel niveau, enkel op groepsniveau. 'Ik hoop dat we tegen het einde van de zomer de nodige helderheid en interpretaties kunnen geven en de nodige verdere stappen kunnen zetten', zei Beke. 'Op dit moment wordt het onderzoek uitgevoerd in een straal van drie kilometer rond de 3M-fabriek. Dat is ruim onvoldoende', reageerde Jos D'Haese van PVDA. Beke zei daarop dat er in een tweede fase breder onderzoek zal worden verricht naar de gezondheid. Dan zullen ook bestaande onderzoeken en patiëntengegevens worden gebruikt. Demir verzekerde woensdag dat 3M zal betalen voor de eigenlijke vervuiling. De eigen terreinen zullen al zeker gesaneerd moeten worden. Voor eventuele verdere stappen moet het lopende bodemonderzoek worden afgewacht, zei de minister. Het parlement stemt later vanavond over de eventuele oprichting van een onderzoekscommissie. Minister-president Jan Jambon (N-VA) verzekerde dat ook de meerderheid daar intussen achter staat en haar medewerking zal verlenen. Chris Janssens (Vlaams Belang) wees na die tussenkomst nog eens op de scheiding der machten. 'Of er al dan niet een onderzoekscommissie komt, beslist dit parlement en niet uw regering', zei hij.