Peter De Roover (N-VA) over artikel 195: 'Er kan gigantisch veel gebeuren buiten de Grondwet om'

N-VA-fractieleider Peter De Roover haalt zijn schouders op nu artikel 195, de 'sleutel op de Grondwet', niet kan gewijzigd worden de komende vijf jaar. Dat maakt de uitrol van het confederalisme immers nog wat moeilijker. Toch is er volgens N-VA nog geen man overboord.

Onbewogen. Zo valt de houding van N-VA het best te omschrijven nu duidelijk is dat artikel 195 op slot blijft. De Vlaams-nationalisten zagen op de valreep CD&V en Open VLD mee die 'sleutel op de Grondwet' voor herziening vatbaar verklaren op dinsdag. Maar door de nee-stemmen van de oppositie én regeringspartij MR, werd die bepaalde deur richting een nieuwe staatshervorming of confederalisme gesloten.

...