Waarom N-VA een groot cadeau krijgt nu grondwetsartikel 195 op slot blijft

Tijdens een verwarrend schouwspel hebben de Kamerleden dinsdag zo'n veertig grondwetsartikelen opengesteld die het volgende parlement kan wijzigen. Grote afwezige in die lijst is de 'sleutel op de Grondwet', artikel 195. 'N-VA kan nu zeggen dat de "Marrakeshregering" confederalisme onmogelijk heeft gemaakt.'

'We hadden daarover een afspraak met de drie andere partijen. Wij hebben loyaal meegestemd met de arbeidsdeal en met een aantal hervormingen in justitie. De andere partijen zouden nu ook hun woord moeten houden.' Het was N-VA-voorzitter Bart De Wever zelf die de kat de bel aanbond op een campagnedag in januari die in het licht stond van confederalisme.

