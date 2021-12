De nieuwe bijkomende coronamaatregelen voor het onderwijs - zoals beslist door het Overlegcomité van 3 december - gaan in vanaf woensdag 8 december. Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op school. Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger. Dat is vernomen bij het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Als de leerlingen in het lager onderwijs stilzitten in de klas, er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.

Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen.

Vanaf woensdag 8 december treedt bij twee of meer besmettingen in een klas de procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat deze klas één week in quarantaine wordt geplaatst.

Boosterprik

De ministers van Onderwijs en Welzijn nemen het initiatief om het onderwijspersoneel van het basisonderwijs en kinderopvang - die in aanmerking komen voor een derde prik - versneld uit te nodigen.

De secundaire scholen schakelen vanaf woensdag 8 december tot aan de start van de examenperiode over naar hybride onderwijs, waarbij de leerlingen maximaal 50 procent van de lestijd aanwezig zijn op school.

Leerlingen in een arbeidsmarktgerichte studierichting kunnen meer dan 50 procent van de lestijd aanwezig zijn op school. In het buitengewoon onderwijs kan er voltijds contactonderwijs georganiseerd worden.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en secundair onderwijs. Voor de instellingen voor volwassenonderwijs blijven de huidige maatregelen gehandhaafd.

