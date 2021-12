Experts suggereren de overheid om voldoende FFP2-mondmaskers op voorraad te hebben. 'Bij een meer besmettelijkere variant kom je minder ver met gewone maskers', zegt viroloog Marc Van Ranst. Toch is er geen aanbeveling voor de brede bevolking.

'Maak een inventaris op van alle FFP2-maskers die we hebben.' Dat is het advies van viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) aan de overheid.

Mondkapjes van het type FFP2 zitten steviger rond neus en mond aangespannen dan chirurgische of stoffen mondmaskers. Afhankelijk van het cijfer van het masker, filteren ze in mindere of meerdere mate aerosolen, en dus niet alleen grote speekseldruppels.

Kortom, waar 'gewone' maskers vooral anderen beschermen, bescherm je met een FFP2-masker in hoge mate jezelf. Het verschil in beschermingsgraad laat zich ook voelen in de aankoopprijs.

In tegenstelling tot andere Europese regio's, zoals de Duitse deelstaat Beieren, is het FFP2-masker nooit ingeburgerd geraakt in ons land. Gezondheidsinstituut Sciensano raadt ze in eerste instantie aan voor zorgmedewerkers die langdurig worden blootgesteld aan bevestigde covidpatiënten of mogelijke patiënten die niet in staat zijn een kapje te dragen.

Winkelen in Berlijn op 30 april 2021. © Getty Images

Nare ervaring

Het FFP2-masker duikt ook op in het jongste advies van de Gems-adviesraad, waar Van Ranst deel van uitmaakt. Het rapport suggereert de regering om meer FFP2-maskers aan te kopen voor kwetsbare mensen in risicovolle omstandigheden. 'Dat mag echter niet het aanbod van FFP2-maskers voor de zorg in gevaar brengen', waarschuwen de experten.

Van Ranst wil niet zo ver gaan om het gebruik van het FFP2-masker algemeen aan te bevelen. 'Maar ik vind wel dat een overheid een idee mag hebben van wat we allemaal in stock hebben. Stel dat er een meer besmettelijkere variant van het virus zou zijn, dan kom je minder ver met gewone mondmaskers.'

Dat doet al snel denken aan de nieuwe omikronvariant, die vermoedelijk vele malen besmettelijker is dan de deltavariant. Omikron is nog niet dominant in onze contreien, maar dagelijks duiken meer en meer bevestigde gevallen op.

Ons land heeft een nare ervaring op het vlak van voorraden. In de eerste golf bleek dat toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) tussen 2015 en 2018 miljoenen mondmaskers had laten vernietigen. De stock werd nooit aangevuld.

Volgens de FOD Volksgezondheid zitten er net geen 9,5 miljoen FFP2-mondmaskers in de federale stock. Ook Vlaanderen heeft een eigen voorraad. Volgens de meest recente gegevens gaat het om 1,15 miljoen stuks.

In het stadion van FC Bayern München op 27 november 2021. © Getty Images

Onder de kin

Viroloog Steven Van Gucht bevestigt dat er geen consensus bestaat over het algemeen aanraden van FFP2. 'De geest van de discussie is eerder het goedkoop aanbieden van het masker aan een specifieke groep mensen met een verhoogd risico, zoals kankerpatiënten en mensen voor wie vaccins onvoldoende werken als gevolg van een verstoord immuunsysteem. Die mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om een FFP2-masker te dragen.'

Van Gucht denkt dat de FFP2-maskers weinig zoden aan de dijk zullen brengen tegen de omikronvariant. 'Het type masker verandert au fond niet veel aan de zaak. Je bent niets met een FFP2-masker als het niet correct wordt gebruikt. Nu al zie je veel mensen bij wie het mondmasker onder de kin hangt of langs de zijkant van het gezicht flappert. Wat moet dat dan zijn bij het oncomfortabeler FFP2-masker? Afstand houden, ventileren en het correct dragen van een mondmasker: dat blijft gewoon werken, ook bij omikron.'

Biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) durft geen oordeel te vellen over de brede uitrol van FFP2-maskers. 'Maar persoonlijk betwijfel ik of dit de manier is waarop we de omikrongolf kunnen opvangen. Alles hangt ook af van het correct gebruik. Aangepaste vaccins lijken me de geprefereerde weg, als die er snel genoeg kunnen komen.'

