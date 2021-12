CD&V-voorzitter Joachim Coens steunt het principe van een coronabarometer. 'Er is niets ergers dan om de haverklap te veranderen van maatregelen.'

Het idee van een coronabarometer heeft al vaker op tafel gelegen. Via dat mechanisme worden maatregelen vanzelf aangescherpt of versoepeld vanaf een bepaalde drempel wordt bereikt. Denk aan ziekenhuisopnames, aantal besmettingen of positiviteitsratio bij de afgenomen tests.

Op die manier weet de bevolking op voorhand welke soort coronaregels ze kan verwachten. In principe zou de coronabarometer overhaaste Overlegcomités moeten voorkomen bij stijgende cijfers.

Afgemaakt in de media

Al onder voormalig premier Sophie Wilmès (MR) circuleerden er plannen. De experten van de toenmalige Celeval, de voorganger van de Gems, stoomden blauwdrukken klaar voor de regering.

Toen Frank Vandenbroucke (Vooruit) in oktober 2020 aantrad als minister van Volksgezondheid liet hij de barometer verder operationaliseren door coronacommissaris Pedro Facon. Maar de socialist begroef de coronabarometer tijdens de tweede golf in de herfst van vorig jaar. 'Een barometer die zegt dat het weer een beetje beter gaat en dan weer een beetje minder: dat is niet wat we vandaag nodig hebben', klonk het toen.

De Vlaamse regering was evenmin vragende partij, er was dus geen politieke consensus.

En ook de experten stonden niet op één lijn. Zo toonde viroloog en Gems-expert Marc Van Ranst (KU Leuven) zich altijd sceptisch. 'Met een barometer zit je vast. Vanaf we een bepaalde kleur naderen, zegt men "joepie, we mogen weer open!". Wie dan een jota aan het systeem zou aanpassen, die wordt afgemaakt in de media', zei hij in november vorig jaar.

Een motivatiepsycholoog als Maarten Vansteenkiste (UGent) was dan weer wel voorstander, omdat een barometer transparantie verschaft aan de burger.

Woensdagavond klonk eenzelfde geluid bij Gems-voorzitter Erika Vlieghe op de openbare omroep. 'Ik vind het een goed idee om naar een systeem te gaan dat de epidemiologische toestand met een aantal objectieve parameters koppelt.'

Aan of uit

Nu legt regeringspartij CD&V de barometer weer op tafel. In een opiniestuk op Knack.be schrijft Kamerlid Nawal Farih waarom: 'Of de regels te streng of te laks zijn, daarover kunnen we eeuwig twisten. Maar waar de burgers nu zeker nood aan hebben is standvastigheid en duidelijkheid in de politieke besluitvorming. Een duidelijk strijdplan, waarbij er niet wekelijks opnieuw gebakkeleid wordt, kan wél duidelijkheid brengen.'

Lees hier het opiniestuk: 'Wanneer maken we echt werk van een coronabarometer?'

Farih krijgt de steun van haar partijvoorzitter Joachim Coens. 'Wat voor ons telt is duidelijkheid voor de mensen', zegt Coens aan Knack. 'Er is niets ergers dan om de haverklap te veranderen van maatregelen. Met een coronabarometer leg je duidelijk bepaalde grenzen die bepaalde maatregelen "aan of uit" zetten. Met zo'n kader creëer je veel meer begrip bij de bevolking voor de nodige sanitaire maatregelen bij een hoge circulatie van het virus.'

De hernieuwde roep om een coronabarometer komt niet toevallig op het moment waarop een derde Overlegcomité in evenveel weken tijd op til is.

Coens steunt overigens de vraag van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om een nieuw Overlegcomité bijeen te roepen.

Jambon stelde woensdag voor om recreatieve binnenactiviteiten te verbieden om de zorgsector te verlichten. Dat zou een grote klap betekenen voor de cultuurwereld. Op het CD&V-hoofdkwartier heeft men moeite met de voorstellen van Jambon. Liever dan ideeën te lanceren in de media, wil de partij dat ingrepen ernstig worden voorbereid en doorgesproken.

Ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert toonde zich kritisch voor Jambon. 'Nu aankondigen dat één sector moet sluiten, zonder overleg, dan krijg je heel kwade reacties', klonk het op Radio 1.

