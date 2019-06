Bij aanvang van de tweede ronde van de onderhandelingen voor een Waalse regering, heeft PS-boegbeeld Paul Magnette opnieuw zijn voorkeur uitgesproken voor een 'zo progressief mogelijke regering'. Hij drukte daarbij zijn wens uit om met PTB te besturen, zowel binnen een meerderheid als via gedoogsteun.

'We willen nog steeds een zo progressief mogelijk regering vormen', zei Magnette tegen persagentschap Belga. 'Ik hoop echt dat we convergenties kunnen vinden met de PVDA en dat we hen kunnen overtuigen dat er wel degelijk iets ondernomen kan worden in Wallonië, met de Waalse middelen. Wat telt is wat we voor de mensen doen.'

De kroonprins van de Parti Socialiste hintte zelfs op een minderheidsregering met gedoogsteun van PTB. 'Die formule bestaat in negen van de 28 landen van de EU. Het is een ernstige piste, die het parlement meer rechten geeft.'

@PaulMagnette avant sa rencontre avec @ptbbelgique à Namur: "Un gouvernement minoritaire avec un soutien extérieur du PTB est une piste sérieuse. Cela existe dans neuf pays sur 28 en Europe. Cela donne plus de droits au parlement." — eric deffet (@ericdeffet) June 11, 2019

Dat scenario wordt ook gesteund door een open brief op de website van Le Soir. De ondertekenaars, waaronder ex-minister Jean-Pascal Labille (PS), verwijzen daarbij naar Portugal, waar een minderheidsregering van socialisten gedoogsteun krijgt van onder meer de communisten.

Het is de eerste keer sinds verkiezingsdag dat Magnette zich zo openlijk uitspreekt over samenwerking met PTB. PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft vooralsnog altijd de boot afgehouden. Het is nog maar de vraag in welke mate Di Rupo op dezelfde lijn staat als Magnette. Tussen beide boegbeelden heersen er al langer spanningen.