In een open brief op de website van Le Soir, pleiten enkele Franstalige academici, vakbondslui en activisten voor een Waalse en Brusselse regering bestaande uit PS, Ecolo en PTB. Onder hen ook oud-minister Jean-Pascal Labille, topman van de socialistische mutualiteit.

'PS, Ecolo en PTB: neem jullie verantwoordelijkheid.' Onder die titel publiceren enkele Franstalige academici, vakbondslui en activisten een open brief op de website van de Franstalige krant Le Soir.

De ondertekenaars, waaronder Alexis Deswaef van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten en Thierry Bodson, de topman van de socialistische vakbond, vragen de partijen om de 'progressieve keuze' van Franstalig België te respecteren.

De brief waarschuwt de linkse partijen: als zij niet tot een vergelijk komen, dan is de terugkeer van de MR onvermijdelijk. Een verderzetting van de 'afbraakpolitiek' van de laatste jaren zou een 'enorme belediging' zijn voor de burgers, die de regerende partijen electoraal hebben afgestraft, zo luidt het.

De ondertekenaars willen daarentegen 'gedurfde maatregelen op vlak van fiscaliteit, sociaal beleid en klimaat'. Ze dromen luidop van een volledig linkse regering.

Ze geven de onderhandelaars zelfs een lichtend voorbeeld: Portugal. Daar overleeft een socialistische minderheidsregering onder leiding van premier Antonio Costa met gedoogsteun van onder meer de communisten.

Parallel met het Zuid-Europese land zouden de marxisten van PTB dus niet formeel in een regering stappen, maar een coalitie van PS en Ecolo steunen.

Dat scenario doet al een tijdje de ronde in Franstalig België en won aan aandacht toen bleek dat N-VA niet uitsluit op Vlaams niveau te willen regeren met gedoogsteun van Vlaams Belang. Vooralsnog is die piste onmogelijk, omdat geen enkele andere partij in zo'n constructie wil werken.

Ramkoers

De meest opvallende ondertekenaar van de open brief is Jean-Pascal Labille. Hij was in de regering-Di Rupo nog minister van overheidsbedrijven en ontwikkelingssamenwerking. Op dit moment leidt hij de machtige socialistische mutualiteit Solidaris, die nauwe banden heeft met de PS.

Van Labille is geweten dat hij op ramkoers ligt met PS-voorzitter Elio Di Rupo. Hij was een van de weinige leden die luidop nadacht over een vertrek van Di Rupo in 2017, toen meerdere schandalen de partij op haar grondvesten deed daveren. 'Dat Labille zich bezighoudt met Solidaris', was toen het laconieke antwoord van Di Rupo.

De kans is groot dat de PS-voorzitter een gelijkaardige reactie in petto heeft voor de boodschap van de open brief.