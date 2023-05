Pascale Van Damme eerste vrouwelijke voorzitter van Belgische voetbalbond

De Raad van Bestuur van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft maandag het ontslag van Paul Van den Bulck aanvaard en Pascale Van Damme benoemd als eerste vrouwelijke voorzitter. Dat heeft de KBVB gemeld. ‘De Raad van Bestuur en het directiecomité kijken vooruit en willen met vereende krachten verder bouwen aan de toekomst van de KBVB’, klinkt het in een mededeling.

Van Damme is vicepresident EMEA VMware bij Dell Technologies en voorzitter Digital Industries bij Agoria. In juni 2021 trad ze toe tot de Raad van Bestuur van de KBVB. Maandag is ze unaniem benoemd als nieuwe voorzitter van die Raad van Bestuur.

‘De Raad van Bestuur wil met deze snelle doorstart de continuïteit garanderen en de rust doen weerkeren’, luidt het. ‘Van Damme wenst op een constructieve, integere en collaboratieve manier haar rol als voorzitter te vervullen, in nauwe samenwerking met de leden van de Raad van Bestuur en het directiecomité.’​

Van den Bulck stapte eind vorige week op als KBVB-voorzitter. Het directiecomité van de voetbalbond had enkele dagen voordien volgens mediaberichten in een brief aan de Raad van Bestuur de moeizame relatie met Van den Bulck aangekaart. Er zou sprake zijn geweest van ‘pestgedrag’ en een ‘diepe vertrouwenscrisis’ nadat Van den Bulck zich op een ‘denigrerende en intimiderende wijze’ had gedragen.

‘Ik ben verheugd dat ik de kans heb gekregen om de KBVB van dienst te zijn en dat ik heb kunnen bijdragen om de uitdagingen van de afgelopen maanden, getekend door een moeilijke post-covid periode en economische crisissituatie, te overwinnen. Samen met het team heb ik al mijn energie gestoken in het verder professionaliseren en uitbouwen van de KBVB’, zegt ​Van den Bulck in een reactie.