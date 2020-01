Bij een luchtbombardement door de Verenigde Staten in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn minstens acht doden gevallen, onder wie de Iraanse generaal Qassem Soleimani, een machtige speler in het Midden-Oosten. Waarnemers voorspellen een escalatie van de spanning met Iran.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat president Donald Trump het bevel heeft gegeven om de Iraanse generaal Qassem Soleimani te doden. Hij kwam vrijdagochtend om bij een raketaanval op de luchthaven van Bagdad. In totaal stierven minstens acht mensen.

Ook de nummer twee van de pro-Iraanse militie al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, kwam om bij de raketaanval op een konvooi, net zoals vier andere leden van de militie.

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de dood van Soleimani bevestigd. Hij was een van de belangrijkste generaals van het Iraanse leger en was verantwoordelijk voor de elitetroepen en Iraanse geheime militaire operaties in het buitenland.

De aanval op Soleimani kwam er drie dagen na de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad. In een persbericht stelt het Pentagon dat Soleimani erachter zat.

Soleimani stond bekend als een invloedrijke speler in het Midden-Oosten. Volgens de New York Times (NYT) werd hij aanzien als een mogelijke toekomstige leider van Iran. Op microblogsite Twitter regende het reacties op zijn dood.

Kort nadat het nieuws bekend raakte stuurde president Donald Trump via Twitter een beeld van de Amerikaanse vlag de wereld in, zonder tekst.

Analisten voorspellen een escalatie van de spanning tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens NYT-oorlogscorrespondent Farnaz Fassihi reageren bronnen in Iran dat er vergeldingsbombardementen zullen volgen, allicht tegen Amerikaanse en mogelijk ook Israëlische doelwitten in de regio. De dood van Soleimani zou 'oorlog' betekenen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif noemde de Amerikaanse aanval een 'dwaze escalatie' en 'extreem gevaarlijk'. 'De VS dragen alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun malafide avonturisme', klinkt het. In Iran zal de nationale veiligheidsraad vrijdag een spoedzitting houden om de aanval, 'die tot het martelaarschap van Soleimani leidde', te onderzoeken, laat het ministerie weten.

De Amerikaanse Senator Chris Murphy vraagt zich af of zijn dood mogelijk een groot regionaal conflict zou kunnen veroorzaken:

Soleimani was an enemy of the United States. That’s not a question.



The question is this - as reports suggest, did America just assassinate, without any congressional authorization, the second most powerful person in Iran, knowingly setting off a potential massive regional war? — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) January 3, 2020

Iranian sources in Iran are warning that killing Gen. Qasem Sulaimani spells war.

"Official reaction will begin with a strike," one says.#Iraq — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 3, 2020

De olieprijzen zijn vrijdag meer dan 4 procent gestegen in Azië na de dood van de Iraanse generaal bij de Amerikaanse aanval in Bagdad.

De prijs van een vat ruwe olie van de Amerikaanse soort WTI steeg 4,3 procent tot 63,84 dollar. De prijs van een vat Brent-olie uit de Noordzee voor levering in maart, steeg 4,4 procent tot 69,16 dollar.

'Amerikaans Congres niet op hoogte gebracht van aanval op Soleimani'

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, en de Democratische gewezen vicepresident en huidig presidentskandidaat Joe Biden stellen de beslissing van president Donald Trump in vraag om de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak te doden. Beide Democraten spreken van een escalatie.

Pelosi stelde de rechtmatigheid van de raketaanval in vraag. Die gebeurde 'zonder overeenkomst met het Congres', aldus Pelosi in een statement. 'De grootste prioriteit voor de Amerikaanse overheid is om het leven van Amerikanen en hun belangen te beschermen', zei ze.

Tussen de Democraten en Republikeinen in het Congres is een debat ontstaan over de raketaanval en of de president daarvoor toestemming van het Congres nodig had. Het leven van de Amerikaanse soldaten en diplomaten mag niet nog meer in gevaar worden gebracht door 'provocatieve en buitensporige' handelingen, aldus Pelosi. De luchtaanval kan volgens haar tot een 'gevaarlijke escalatie van geweld' leiden.

Volgens Biden staan de Verenigde Staten mogelijk aan 'de rand van een groter conflict in het Midden-Oosten'. Trump heeft volgens hem een 'staaf dynamiet in het kruitvat' gegooid, schreef hij in een statement. Hoewel Soleimani het volgens Biden verdiende om rekenschap af te leggen 'voor zijn misdaden tegen Amerikaanse soldaten', heeft de Amerikaanse aanval de al gevaarlijke situatie in de regio onnodig geëscaleerd.