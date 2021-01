Moet u WhatsApp dumpen, met de nieuwe privacyregels? 'Voor Europeanen verandert er niets, maar er zijn veiligere alternatieven', zegt Pieterjan Van Leemputten (Data News).

1. Wat verandert er precies bij WhatsApp?

...

1. Wat verandert er precies bij WhatsApp? Pieterjan Van Leemputten: WhatsApp heeft een update van zijn privacybeleid aangekondigd. 15 mei gaat het automatisch data delen met Facebook. Op zich schrik ik daar niet van. Toen Facebook in 2014 WhatsApp kocht, wisten we dat het geen liefdadigheid was. Let wel, de inhoud van gesprekken is versleuteld en wordt niet gelezen of gedeeld. Het gaat eerder over met wie je contact hebt, wanneer en hoe vaak: handige kennis om nog gerichter te adverteren. 2. Moeten we ons daar zorgen over maken? Van Leemputten: Als Europeanen niet. Want de Europese privacywetgeving bepaalt dat WhatsApp geen data mag delen met Facebook. Maar dit is wel een goed moment om eens stil te staan bij de bedenkelijke privacypraktijken van Facebook en WhatsApp - want die wáren er al - en rond te kijken naar alternatieven. 3. Raadt u mensen aan om WhatsApp te verwijderen? Van Leemputten: De activist in mij zegt: ja. Maar voorlopig haalt de consument in mij de bovenhand, want ik gebruik WhatsApp nog steeds. Om de eenvoudige reden dat zowat al mijn vrienden en familie dat doen. Dat houdt mensen ook tegen om over te stappen: ze zijn bang om al hun contacten te verliezen. Al kan het geen kwaad om te diversifiëren. Probeer eens wat andere, veiligere apps uit en kijk of genoeg van je contacten op termijn volgen. Daarom hoef je WhatsApp nog niet meteen weg te gooien. 4. Wat zijn de alternatieven? Van Leemputten: Er zijn verschillende veilige mogelijkheden, zoals Telegram, Surespot en Signal. Dat laatste gebruik ik zelf al enkele jaren. Eigenlijk lijkt het heel erg op WhatsApp: je kunt er (groeps)gesprekken voeren, foto's en filmpjes delen en videobellen. Een pluspunt is dat je berichten na een bepaalde tijd vanzelf kunt laten verdwijnen. Maar het grootste voordeel is dat het een onafhankelijk bedrijf is dat zeer veel belang hecht aan privacy. 5. Zal WhatsApp nu een stille dood sterven? Van Leemputten: Wellicht niet meteen. Maar ik denk dat over enkele jaren steeds meer mensen Signal en andere alternatieven zullen gebruiken, waardoor die echt bruikbaar worden. En ja, dan dooft WhatsApp misschien uit, net als MSN of zelfs sms'jes. Maar geen nood: berichten, foto's en filmpjes waar je waarde aan hecht, kun je makkelijk archiveren.