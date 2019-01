Organisatoren klimaatmars tevreden: 'De verkiezingen zullen hopelijk iets teweegbrengen'

70.000 mensen kwamen (opnieuw) op straat in Brussel om een ambitieus klimaatbeleid en een toekomst voor de volgende generaties te eisen.

'Tot twee dagen geleden vroegen we ons nog af wat te doen, indien het een flop zou worden. Er was zelfs bezorgdheid in de milieubeweging, omdat dit zo kort na de mars van 2 december kwam en waardoor weinig organisaties klaar leken om mee te organiseren. Er is gewoon een ongelooflijk momentum en dit is ook de verdienste van al het eerdere werk en de mobilisaties die hieraan zijn vooraf gegaan', vertelt een emotionele Karen Naessens van Rise for Climate.

Het is duidelijk dat politici met echte maatregelen over de streep zullen moeten komen om deze klimaatbetogers te overtuigen. De burgers beseffen dat ze op een kruispunt staan in de strijd voor het klimaat. 'Indien de politici ons nu nog niet gehoord hebben, dan zal het payback time worden met de verkiezingen', verduidelijkt Naessens. 'De verkiezingen zullen hopelijk iets teweegbrengen. We mogen voorzichtig optimistisch zijn. Tegelijkertijd moeten we de noodtoestand uitroepen. Dat klinkt dramatisch, maar we moeten de realiteit zien van de klimaatverandering. Hoe kan je niets doen aan een effect dat miljoenen mensen zal treffen? Hoe kan je jezelf dan nog serieus nemen?', vraagt Naessens.