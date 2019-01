70.000 mensen op de been voor historische zondagse klimaatmars

'Een schatting blijft moeilijk, want er zijn nog heel wat andere kanalen dan Facebook', stelde Kim Lê Quang van Rise for Climate voor de start. 'Youth for Climate heeft nog een oproep gedaan naar hun volgers om zondag te komen en ook Oxfam verspreidde drie redenen om het klimaatprotest aan te houden. Net zoals bij onze vorige acties verwachten we veel families die een signaal willen geven voor een betere toekomst voor hun kinderen', aldus nog Lê Quang.

Maar het is nu al duidelijk dat opnieuw tienduizenden mensen aanwezig zijn en dat de regen niemand heeft tegengehouden. Omstreeks 13.00, een uur voor de gepland start waren er al 10.000 personen aangekomen aan het Brusselse Noordstation. Dat zei de politie Brussel Hoofdstad Elsene op Twitter. De politie spreekt intussen van 70.000 deelnemers. Er zouden dus nog meer betogers zijn dan bij de vorige klimaatmars, op 2 december. Toen telden de agenten 65.000 deelnemers. Voor de organisatoren is dit opnieuw een heel sterk signaal van de burgers naar de politiek toe.

De Klimaatmars heeft zich omstreeks 13.30 uur al op gang getrokken. Dat is een half uur eerder dan de officiële start, die gepland stond voor 14 uur. Intussen blijven de mensen toestromen aan het station van Brussel Noord.

Jeugdbewegingen, families, ngo's en verschillende organisaties zijn aanwezig. Ook delegaties van de politieke partijen Groen, Ecolo, PS, sp.a en PTB*PVDA werden al opgemerkt.

Tussen de vele paraplu's kleuren honderden vlaggen en spandoeken de menigte. Een bloemlezing van de origineelste slogans: 'Joke Schauvliege is a joke', 'je kind groeit niet zo snel als de zee stijgt', 'de grondstoffen zijn niet onuitputbaar, maar onze overtuiging wel', 'de fauna of de iPhone?', 'Bla, bla, bla, act now' en 'vadertje staat, red het klimaat'.

De aankomst is aan het Luxemburgplein voor het Europees Parlement. Daar spreken verschillende mensen momenteel de menigte toe over het huidige klimaatbeleid en hun visies.

Onder meer YouTuber Félicien Boogaerts, klimaatspijbelaar Anuna De Wever en econoom Pierre Larrouturou nemen het woord. Rise for Climate steunt bovendien het voorstel van Larrouturou om een financieel-klimaatpact op Europees niveau op te zetten door 1.000 miljard euro per jaar te investeren in de ecologische transitie.

In de omgeving van de Wetstraat is intussen ook een protestactie aan de gang, waar nog eens honderden mensen aan deelnemen. Ook aan het kruispunt Kunst-Wet werd geprotesteerd tegen de 'inertie van de autoriteiten'. De betogers probeerden aanvankelijk om zo dicht mogelijk te komen bij de gebouwen van de uitvoerende macht, maar de talrijk ontplooide politie heeft de toegang naar die institutionele gebouwen versperd. Een tiental jonge moeders gaf hun baby ook borstvoeding, gezeten op een kletsnatte ondergrond, als teken van protest. Zestien mensen werden administratief aangehouden. Ze werden opgepakt omdat ze de neutrale zone nabij het federaal parlement niet wilden verlaten, zegt Ilse Van de keere, woordvoerster van de lokale politie van Brussel.

Alle betogers kregen de raad zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Spoorwegbedrijf NMBS en de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zetten extra capaciteit in. De versterking is voorzien voor de aanvoer op de middag en de terugtocht in de avond. De NMBS zette 10 bijkomende treinen in tussen de hoofdstad en verschillende steden in het land. 36 treinen werden uitgebreid, zodat er 50.000 mensen vervoerd konden worden tussen 12 en 14 uur. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het gewone aanbod op zondag. Woordvoerder van de NMBS Bart Crols liet al snel optekenen dat het spoorwegbedrijf blij was extra capaciteit te hebben ingezet. Op sociale media circuleerden berichten en foto's over overvolle treinen, en mensen die treinen moesten laten gaan, omdat ze vol zaten. Alleen al vanuit het station Antwerpen-Centraal hebben zondagmiddag duizenden mensen de trein genomen naar Brussel om er deel te nemen aan de klimaatmars.

Volgens woordvoerster Cindy Arents van de MIVB zorgt de Brusselse vervoersmaatschappij voor een versterkt netwerk van trams en metro's met extra wagons in functie van de toestroom.

Los van de klimaatbetoging zijn er ook een aantal gele hesjes actie aan het voeren ter hoogte van de Amerikaanse ambassade op de Regentlaan, zo verneemt persagentschap Belga bij Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. 'Zij voeren actie door het verkeer op die plaats te blokkeren', aldus de woordvoerster van de politie Brussel. 'Die actie heeft niets te maken met de klimaatmars.' De gele hesjes delen flyers uit, met informatie over onder meer belastingen en een uitnodiging om aan te sluiten bij hun beweging.