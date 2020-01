Over een week loopt de opdracht van de informateurs ten einde. Informateur Bart De Wever (N-VA) is een optie, de totale mislukking eveneens. 'Er is goede wil. Maar goede wil volstaat niet altijd.'

Zowel op zondag als op maandag spraken de N-VA en de PS met elkaar. Naar alle waarschijnlijkheid staan er nog meer contacten gepland deze week. De gesprekken vormen een lichtpuntje in de informateursopdracht van Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). De vraag is evenwel waarheen de gedachtewisselingen moeten leiden.Het vooruitzicht van een informateur Bart De Wever duikt opnieuw op in de Wetstraat. Dat scenario deed al eens de ronde na de opdracht van PS-voorzitter Paul Magnette. CD&V stuurt al langer op die piste aan. Zo kan De Wever eindelijk aangeven waar de lat ligt, iets wat hij tot dusver niet heeft moeten doen.Ook de socialisten zijn van mening veranderd. Zowel de SP.A als de PS zeggen niet mordicus 'nee' tegen informateur De Wever. Daarmee verschillen ze van mening met de groenen en (een groot deel van) de liberalen.De vraag is evenwel of de N-VA zélf een informateur wil leveren. Voor de schermen hebben ze daar af en toe naar gevraagd. Of die vraag even luid klinkt binnenskamers en op het Paleis, is een ander paar mouwen. Indien De Wever net als Magnette en het duo Coens-Bouchez een nota opstelt, zal die toegevingen bevatten. Toegevingen die nog geen garantie bieden op een doorstart van de formatie. Dat is politiek riskant. In ieder geval lijkt de opdracht van Coens en Bouchez volgende week dinsdag finaal op te houden. 'Je kan niet eeuwig informatierondes organiseren', klonk het gisteren aan het Paleis. 'De info is wat ze is.'Anderen speculeren niet zozeer op informateur De Wever, maar over broodnodige duidelijkheid over de mogelijke coalitie. Een antwoord op de vraag of een (pre)formatie met de N-VA én de PS kans op slagen heeft. En plein public zetten enkele PS-zwaargewichten hun geld op een negatief antwoord op die vraag. Zowel Waals minister-president Elio Di Rupo als fractievoorzitter in de Kamer Ahmed Laaouej hebben gisteren en vandaag gealludeerd op het echec. Beide PS'ers kijken daarbij in de richting van de CD&V. Lost die partij eindelijk de N-VA indien blijkt dat er niet kan worden samengewerkt? De christendemocraten houden de boot voorlopig af. 'Er is een zo groot mogelijk draagvlak nodig in het noorden en zuiden van het land, en dat is het gemakkelijkst door de twee grootste formaties samen te brengen', aldus federaal CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten op Radio 1.Naast de salvo's van Di Rupo en Laaouej was er ook nog Magnette zelf. Hij legde afgelopen weekend de piste van een voorlopige regering van paars-groen-oranje allooi opnieuw op tafel. Al gelooft niemand iets van die 'voorlopigheid', ook Verherstraeten niet. Voor je het weet is zo'n formule voor vijf jaar vertrokken.Een Vlaamse onderhandelaar reageert laconiek op de scudraketten vanwege de PS. 'Die partij stuurt wel vaker mannetjes uit, maar achter de schermen wordt er constructief gepraat.' Onder impuls van de uitgestoken hand van SP.A-voorzitter Conner Rousseau zouden de gesprekken tussen de N-VA en de PS nu naar een cruciaal moment gaan. Nieuwe verkiezingen zijn nog steeds officieel niet aan de orde. 'Maar ik sluit het vandaag minder uit dan voorheen', luidt het. Het is al enkele keren voorspeld, maar dinsdag 28 januari zou écht duidelijk moeten worden of De Wever en Magnette de volgende stap kunnen zetten. Feit blijft dat beide partijprogramma's, inclusief het communautaire, mijlenver van elkaar verwijderd zijn. 'De goede wil is er', zegt een onderhandelaar. 'Maar soms volstaat goede wil alleen niet.'