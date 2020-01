Europarlementslid Kris Peeters juicht de verlenging van de opdracht van de koninklijke informateurs toe.

Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) hebben uitstel gekregen tot 28 januari. Denkt u echt dat een regering met de N-VA en de PS nog mogelijk is? Kris Peeters:De uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever over een verhoging van de pensioenen was een opening naar de socialisten. Het is logisch dat men nu nagaat of die opening ook in realiteit kan worden omgezet. Hoe reageert u op het verwijt van tegenstanders dat de CD&V een aanhangsel van de N-VA zou zijn? Peeters: Dat is totaal naast de kwestie. We moeten zoeken naar een formule die een goed programma kan voortbrengen én die duurzaam is. Zolang de mogelijkheid bestaat voor een regering met een meerderheid aan Vlaamse zijde zou het dom zijn om die optie weg te smijten. De bal ligt nu in het kamp van de N-VA en de PS. Deze week debatteert het Europees Parlement over de zogenaamde 'conferentie over de toekomst van Europa'. Waartoe moet die leiden? Peeters: Wij als Europese christendemocraten vinden dat we initiatieven moeten nemen om de betrokkenheid van de burger te vergroten. Ik hoop dat de conferentie niet iets voor experts wordt. Ik pleit voor een luisterfase, waarbij burgers online en via rondetafels hun zeg kunnen doen over Europese thema's zoals transnationale kieslijsten en spitzenkandidaten. We moeten ook initiatieven nemen die specifiek gericht zijn op jongeren. Staat dit het wetgevend werk van de Europarlementsleden niet in de weg? Peeters: Nee. De representatieve democratie kan perfect worden aangevuld met burgerparticipatie. Het is belangrijk dat de stem van de burger telt, en dat we een antwoord geven op de populisten door een conferentie van onderuit op te starten. Guy Verhofstadt (Open VLD) leek goed op weg om conferentievoorzitter te worden. Toch slinken zijn kansen zienderogen. Is hij de geknipte man? Peeters: Ik ben niet a priori voor of tegen Verhofstadt. Wat mij betreft, moet wel er consensus zijn over de voorzitter. Ik heb het aanvoelen dat Verhofstadt niet breed wordt gedragen - maar wat niet is, kan nog komen.