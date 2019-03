Open VLD-lijsttrekker Guy Vanhengel: 'In Brussel met N-VA besturen ligt moeilijk'

Brussels minister Guy Vanhengel, die op 26 mei de lijst van zijn partij Open Vld voor het Brussels parlement trekt, zegt dat met de N-VA besturen in het hoofdstedelijk gewest 'moeilijk ligt'. De reden? 'Die partij heeft een programma waaruit blijkt dat ze niet echt van Brussel houdt.'

Vanhengel zei dat vandaag in De Ochtend op Radio 1.

Volgens Vanhengel plaatst de N-VA Brussel 'in het perspectief van de Vlaamse onafhankelijkheid en de grotere Vlaamse autonomie', en spreekt die aanpak de Brusselaars 'niet zo aan'.

'Bij hen (de N-VA, red.) zie ik geen punten van overeenstemming om samen met andere partijen Brussel te besturen. Er is altijd een aantal van die punten over de partijgrenzen heen, maar bij sommigen is dat moeilijk.'

Vanhengel is ook scherp voor Groen, omdat de mandatarissen van die partij volgens hem altijd moeten terugkoppelen naar een 'onzichtbare achterban', waardoor er eigenlijk geen besluitvorming mogelijk is.

Vanhengel hoopt na de verkiezingen van 26 mei in Brussel met Open VLD 'de grootste van alle kleine Nederlandstalige partijtjes' te blijven. Peilingen die het anders uitwijzen, moeten volgens de Brusselse liberaal gerelativeerd worden.