Deepfake oplichters proberen u tot 1999 euro te ontfutselen om uw ‘merknaam te beschermen’

Deepfake oplichters proberen bedrijven en vzw’s in Vlaanderen geld afhandig te maken door te beweren dat hun merknaam of internetadres dreigt te worden geregistreerd door een malafide derde partij.

‘Gisteren hebben wij een aanvraag ontvangen voor de merkregistratie van EMMERY. Dit is niet door u of uw bedrijf aangevraagd, maar door een derde partij. (…) Aangezien uw bedrijf eerder is ingeschreven bij het ondernemingsloket heeft u echter de eerste optie van registratie voor deze merknaam.’

Verschillende vzw’s, bedrijven en zelfstandigen in Vlaanderen – zelfs Knack-journalisten – ontvingen de voorbije weken dit mailtje van het bedrijf ‘IPR Protection’. Het doet zich voor als een internationale expert voor het registreren van merknamen. Het aanbod: iemand poogt stiekem jouw (bedrijfs)naam te registreren, maar zij kunnen daar een stokje voorsteken. Gratis is het niet: 599 euro voor een Benelux-registratie, 1399 euro voor een Europese en 1999 euro voor een wereldwijde merkregistratie.

De gevaren zijn reëel, maar niet in het geval van ‘IPR Protection’. Het is pure bangmakerij.

Kruispuntbank

Niet bepaald marktconforme prijzen, maar er is nog meer aan de hand. Er bestáát geen bedrijf dat ‘IPR Protection’ heet. De personeelsleden op hun website lachen je toe vanaf deepfakefoto’s, en ook de ‘derde partij’ die zogezegd met je naam aan de haal wil gaan, is volledig verzonnen.

De oplichters maken gebruik van openbare bronnen zoals het Staatsblad en de Kruispuntbank voor Ondernemingen om (vaak kersverse) bedrijfjes te viseren. Diezelfde databanken zijn meteen ook de manier waarop je kunt achterhalen dat het om oplichters gaat: de naam ‘IPR Protection’ valt er – ironisch genoeg – nergens terug te vinden.

Oprichter ‘Tom Rice’, West-Europa-expert ‘Teun Maes’ en hun collega’s zijn ook volledig fictief: het zijn deepfake profielfoto’s. Moeilijk te herkennen voor niet-specialisten, maar onmiskenbaar met artificiële intelligentie gefabriceerd.

Cybersquatting

Vermoedelijk zijn de oplichtingspogingen van ‘IPR Protection’ en consorten geregeld succesvol. Ze beweren je te kunnen beschermen tegen daadwerkelijk bestaande oplichtingstechnieken die de bedrijfswereld teisteren: merknaamtrollen en cybersquatting.

Merknaamtrollen registreren opzettelijk namen van bedrijven om die vervolgens te proberen dwingen het gekaapte merk over te kopen of ‘boetes’ uit te sturen voor het gebruik ervan. Cybersquatting is dan weer het fenomeen waarbij iemand websiteadressen met bedrijfsnamen registreert om die duur door te verkopen.

Reële gevaren, maar niet in het geval van ‘IPR Protection’: er bestaat geen mysterieuze ‘derde partij’ die Vlaamse merknamen (of achternamen van Knack-journalisten) probeert te registreren. Het is pure bangmakerij.

We wisselen een aantal e-mails uit met IPR-medewerker ‘Teun Maes’. Maar halverwege de conversatie gaat de website offline en komen onze e-mails niet meer aan. ‘Teun Maes’ en zijn deepfake collega’s prijken wel nog op een voor 99 procent identieke website die de naam ‘EU Brand Protection’ draagt. Zo draait de oplichtingscarrousel dus verder.