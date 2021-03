Er loopt een onderzoek naar een diefstal met geweld door een groepje jongeren vrijdag aan de Korenlei in Gent, waarvoor 15 verdachten opgepakt werden.

De ouders van verschillende minderjarige verdachten klagen het politieoptreden na de feiten aan, waarbij de tieners een nacht in de cel moesten blijven en er naaktfouilles gebeurden. 'Op basis van de gegevens uit het dossier zijn er geen aanwijzingen dat de politie niet correct zou gehandeld hebben', zegt het parket Oost-Vlaanderen. De Gentse korpschef stelt dat zijn politiemensen binnen de regels werken 'om de maatschappij te beschermen en om aan waarheidsvinding te doen'.

De feiten gebeurden op vrijdag 12 maart aan de Korenlei in Gent. De politie werd rond 22.54 uur ingelicht van een diefstal met geweld door een groepje van een 15-tal jongeren, zegt het parket. 'Een getuige verklaart dat een 15-tal jongeren zich rond de slachtoffers, een 17-jarig meisje en 18-jarige jongen, hadden verzameld. Terwijl de slachtoffers op de grond lagen, werden zij geschopt door het groepje, volgens de getuige. De jongen heeft hierbij een hoofdwonde opgelopen. De twee slachtoffers dienden medisch verzorgd te worden.'

Er werd een handtas gestolen en de daders namen daarna de vlucht. 'Op basis van de beschrijving van de jongeren werd door PZ Gent gepatrouilleerd om de verdachten te vatten. In de nabije omgeving konden zij drie jongeren opmerken. De politie maakte zich kenbaar. Het groepje vluchtte onmiddellijk weg. Zij konden uiteindelijk na een achtervolging geïntercepteerd worden in de Zwarte Zustersstraat in Gent. Even verderop kon een groep van 12 jongeren gevat worden. De 15 verdachten werden meegenomen naar het commissariaat voor verhoor', zegt het parket.

De 15 verdachten, van wie 10 minderjarigen, werden verhoord. 'Na verhoor van alle 15 verdachten, mochten de verdachten beschikken. De minderjarigen worden verder opgevolgd door de jeugdparketten. Er wordt verder onderzocht wat het precieze aandeel is van de verschillende verdachten met betrekking tot de feiten. Het onderzoek loopt', stelt het parket. De ouders van enkele minderjarigen dienen een klacht in bij het comité P, omdat de politie over de schreef zou gegaan zijn. Ze klagen onder meer aan dat de jongeren een naaktfouille moesten ondergaan en een nacht in de cel moesten blijven.

Filip Rasschaert, de korpschef van de Gentse lokale politie, reageert donderdag voor het eerst op de zaak. 'We beseffen zeer goed dat minderjarigen opsluiten bij ons beter kan vermeden worden en dat sinds Salduz de termijnen veel te lang zijn. Maar we doen wat we moeten doen om de maatschappij te beschermen en om aan waarheidsvinding te doen. En we doen dat binnen de regels en mogelijkheden die er zijn.'

'Wetgeving ter bescherming van minderjarigen heeft ook nadelen'

De politie vraagt om vertrouwen te hebben in het onderzoek van het parket over de diefstal en door het Comité P over het politieoptreden. 'Als korpschef garandeer ik dat elke bron, elk mogelijk bewijs, elke aantijging nauwkeurig wordt bijgehouden om de waarheidsvinding toe te laten. Maar het zwijgen is niet gemakkelijk want het lijkt er soms op alsof we opgejaagd wild zijn. (..) We doen dan ook elke dag ons uiterste best in veelal een zeer moeilijke context. Soms doen we iets minder goed, en soms stellen medewerkers gedrag dat niet past bij ons, en zeker zijn er nog domeinen waar we het collectief beter kunnen doen, maar altijd gaan we evalueren, bijsturen en leren', zegt Rasschaert in een mededeling.

De groei in de wetgeving ter bescherming van minderjarigen heeft ook nadelen, zegt de korpschef. 'Vroeger zou de politie waarschijnlijk de groep omsingeld hebben, zouden we dan op een eerder dwingende manier bepaald hebben wie de slachtoffers geslagen en beroofd hebben, die meegenomen hebben en voor de rest van de groep zouden we enkel de identiteit opgenomen hebben om hen achteraf te horen. Nu worden minderjarigen beschermd in het afleggen van verklaringen zonder het bijzijn van een advocaat, kan de politie niet snel achterhalen wie wat gedaan heeft en worden de termijnen voor het afnemen van alle verklaringen met de advocaten dus veel langer. Het is niet aan mij om te beoordelen of dit goed of minder goed is, maar het is een zekerheid dat daardoor jongeren langer in onze cellen verblijven vooraleer er een beslissing kan genomen worden.'

De politietop verdedigt de noodzaak van het naakt fouilleren. 'Best worden mensen niet uitgekleed om te weten of ze gevaarlijke voorwerpen bij hebben, maar als je het niet doet mag je er zeker van zijn dat er ernstige incidenten zullen zijn. Mensen steken hun cel in brand, mensen snijden hun pols over met kleine voorwerpen, mensen nemen drugs of andere zaken in als ze het bij hebben, mensen plegen zelfmoord in de cel. En je weet niet wat er omgaat in het hoofd van iemand die opgesloten werd en je kan dus niet voorspellen wat er gaat gebeuren', meent Rasschaert.

