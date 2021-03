Een van de Gentse minderjarigen die afgelopen weekend 18 uur lang werd aangehouden, kwam daarbij op de spoeddienst terecht en werd achteraf onderworpen aan een naaktfouillering. Samen met een groep verontwaardigde ouders dient haar moeder een klacht in.

De feiten dateren van vrijdagavond. Even voor elf uur werd een jong koppel met geweld beroofd op de Gentse Korenlei. Bij die diefstal werd het koppel op de grond gegooid en geschopt door een groep jongeren, waarbij de jongen van het koppel een hoofdwonde opliep. De politie kwam snel ter plaatse en ging onmiddellijk over tot arrestaties.

...

De feiten dateren van vrijdagavond. Even voor elf uur werd een jong koppel met geweld beroofd op de Gentse Korenlei. Bij die diefstal werd het koppel op de grond gegooid en geschopt door een groep jongeren, waarbij de jongen van het koppel een hoofdwonde opliep. De politie kwam snel ter plaatse en ging onmiddellijk over tot arrestaties.Maar tegelijk worden steeds meer vraagtekens geplaatst bij de manier waarop de politie te werk is gegaan. Verschillende ouders van de gearresteerde minderjarigen klagen aan dat agenten daarbij hun boekje te buiten gingen. Een van die ouders is Carolien W., wier 17-jarige dochter op dat moment ook aanwezig is op de Korenlei. Om 00.30 uur krijgt ze een telefoontje van de politie dat haar dochter is opgepakt op verdenking van diefstal met geweld. 'Ik mocht haar onder geen beding bezoeken, maar kreeg te horen dat ze in goede handen was. Ze zou eten en drinken krijgen, en een bed om te slapen.'Om tien uur de volgende ochtend krijgt ze echter telefoon van de politie om haar te melden dat haar dochter is opgenomen op de spoedafdeling van het Jan Palfijnziekenhuis. 'Mijn dochter is lactose-intolerant, maar kreeg al die tijd enkel een suikerwafel te eten. Daar heeft ze allergisch op gereageerd. De politie heeft haar geboeid naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben haar geen moment alleen gelaten. Enkel toen ze onder de scanner ging, was ze even alleen.'Volgens Carolien W. wordt haar dochter bij terugkeer op het politiekantoor onderworpen aan een naaktfouillering. 'Ze moest helemaal naakt haar benen opendoen en haar billen opentrekken', vertelt Carolien W. 'Ze kreeg te horen dat ze misschien iets mee had gepakt uit het ziekenhuis. Maar hoe zou ze dat dan gedaan moeten hebben? Zelfs op het toilet bleef er de hele tijd een agente in de buurt. Welk nut heeft een naaktfouillering bij iemand die al meer dan tien uur gearresteerd is? Dat doe je toch enkel om iemand te vernederen?' Haar dochter maakt ook gewag van denigrerende opmerkingen. 'Ze kreeg te horen dat ze moest "terugkeren naar haar land", terwijl ze niet eens van buitenlandse origine is. Toen ze om een glas water vroeg, werd ze gewoon uitgelachen.'Bij de arrestatie krijgt haar dochter nog te horen dat ze is opgepakt als verdachte. Maar uit het verhoor, dat afgenomen wordt rond vijf uur 's ochtends, blijkt dat de politie haar dan als een getuige beschouwt. Toch zal Carolien W. haar dochter pas om 16 uur kunnen ophalen, en enkel nadat ze zelf contact heeft opgenomen met het politiekantoor. 'Dat is echt ongehoord', zegt Marc Scholiers, die de dochter tijdens haar verhoor als advocaat bijstaat. 'De politie wist maar al te goed dat zij er niets mee te maken had. Je kunt toch niet iedereen arresteren die mogelijk iets gezien heeft?'Bij de Gentse politie verwijst men voor commentaar door naar het parket. Gevraagd naar een reactie zegt het parket dat het over de zaak geen verdere informatie geeft. In een eerdere persmededeling op maandag gaf het parket aan dat het onderzoek loopt, en dat er op basis van de gegevens uit het dossier geen aanwijzingen zijn dat de politie niet correct zou hebben gehandeld.Carolien W. kondigt aan dat ze samen met andere misnoegde ouders een klacht indient bij het Comité P, dat toeziet op de politiediensten.