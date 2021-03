Een groep vijfttienjarigen is afgelopen weekend meer dan achttien uur vastgehouden door de Gentse politie. De jongeren werden hardhandig aangepakt, uitgescholden en kregen nauwelijks iets te eten. Een groep misnoegde ouders kondigt aan klacht in te zullen dienen.

Het is valavond wanneer enkele vijftienjarige jongeren, die elkaar kennen van op school, elkaar ontmoeten op de Korenlei in de Gentse binnenstad. In lijn met de coronavoorschriften hebben ze buiten afgesproken om in een kleine groep wat rond te hangen en bij te praten.Het loopt mis wanneer de politie vrijdagavond 12 maart een oproep krijgt van een koppel dat in de buurt van de Korenmarkt op gewelddadige wijze is bestolen door een andere groep jongeren. Wanneer de interventieploeg van de Gentse politie kort daarop op de Korenlei aankomt, slaan de jongeren in paniek op de vlucht - een van hen blijkt een kleine hoeveelheid hasj bij zich te hebben - al laten ze zich snel inrekenen. Hardhandig worden ze op hun knieën gedwongen, met hun gezicht tegen de muur geduwd en gehandboeid. Ook toevallige omstanders worden opgepakt. De jongeren worden naar het politiestation van Ekkergem gebracht, waar ze in aparte cellen worden opgesloten.Ook in het politiestation laat de behandeling van de jongeren te wensen over. Verschillenden van hen zitten urenlang gehandboeid; smeekbedes om de boeien toch iets losser te maken worden weggelachen. Ze krijgen te horen dat ze leugenaars zijn, en dat de jeugdinstelling van Everberg hun eindbestemming wordt. Gedurende die tijd krijgen ze alleen een suikerwafel en een potje noedels te eten. Verschillende jongeren worden naakt gefouilleerd en krijgen daarbij allerhande opmerkingen naar het hoofd geslingerd. De jongeren van buitenlandse origine, aldus de betrokkenen, worden extra hard aangepakt.Ook bij het contact opnemen met de ouders loopt er een en ander mis. Bart Hullebusch, de vader van een van de jongeren, heeft zijn zoon die avond als vermist opgegeven. Pas rond 4 uur 's nachts krijgt Hullebusch te horen dat hij is opgepakt op beschuldiging van diefstal met geweld. Hoewel zijn zoon aan de agenten meermaals benadrukt dat hij die week bij zijn vader verblijft, nemen zij tóch contact op met zijn moeder, die de voicemail pas de volgende ochtend zal opmerken. Het zal uiteindelijk tot zaterdagnamiddag duren eer de jongeren worden vrijgelaten. Ze zijn stuk voor stuk zwaar onder de indruk van de brutale behandeling. Hullebusch' zoon houdt aan het politieoptreden een gekneusde knie, een gebarsten lip en rode striemen rond beide polsen over. In zijn verhoor erkent hij dat hij de slachtoffers van de diefstal heeft gesproken, maar dat hij hen niet heeft lastiggevallen.Een dag later krijgen de ouders van de aangehouden jongeren te horen dat hun kinderen een boete krijgen wegens een inbreuk op de coronamaatregelen. 'Totaal absurd', aldus Hullebusch. 'Die jongeren waren alleen maar met vijftien omdat ze werden samengedreven door de politie.'Hullebusch is diep verontwaardigd door de manier waarop de Gentse politie zijn zoon heeft aangepakt. 'Mijn zoon wordt door zijn donkere huid nu al voortdurend gecontroleerd. Hoe moet ik hem blijven uitleggen dat hij zich kalm moet houden? Hoe moeten deze jongeren ooit nog respect opbrengen voor de politie? Hoe moet ik zijn negenjarige broer uitleggen dat de politie er is om ons te beschermen als hij zijn broer na een nachtje cel gehavend en als een mentaal wrak ziet thuiskomen?'Kati Verstrepen, voorzitter van de Vlaamse Liga voor Mensenrechten, benadrukt dat de politie er alles aan moet doen om een arrestatie zo kort mogelijk te houden. 'De politie mag enkel handboeien gebruiken als het echt absoluut noodzakelijk is. Het mag geen gemakkelijkheidsoplossing zijn.' Verstrepen benadrukt ook dat naaktfouilles niet zijn toegelaten. Politieagenten moeten toch beseffen dat ze met minderjarigen extra voorzichtig moeten omgaan. Het is mij niet duidelijk of dat in dit geval gebeurd is.'Gevraagd naar een reactie verwijst de Gentse politie door naar het Gentse parket. In een mededeling benadrukt het parket de ernst van de gepleegde feiten. Het parket beklemtoont dat binnen het uur contact met de ouders werd opgenomen over de aanhouding van hun kinderen. 'Er wordt verder onderzocht wat het precieze aandeel is van de verschillende verdachten met betrekking tot de feiten. Het onderzoek loopt. Op basis van de gegevens uit het dossier zijn er geen aanwijzingen dat de politie niet correct zou hebben gehandeld.'Hullebusch kondigt aan dat hij samen met de overige ouders een klacht zal indienen bij het Comité P, dat toeziet op de politiediensten.