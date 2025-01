Vakbondsactie pensioenen: welke hinder mogen we verwachten?

De vakbonden trekken maandag door Brussel. Mikpunt zijn plannen van de regeringsonderhandelaars om te sleutelen aan de pensioenen. Bij de ambtenaren is de mobilisatie alvast “enorm”. Welke hinder wordt er verwacht?

Onder meer bij het spoor, bpost, het onderwijs, op de luchthaven en in de gevangenissen wordt er gestaakt

Onderwijs: vooral basisonderwijs getroffen

De staking in het onderwijs zal vooral een impact hebben op het basisonderwijs. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging bij 490 basisscholen door VLVO, de Vereniging van Leidinggevenden in het Vlaams Onderwijs. In maar liefst 35,51 procent van de lagere scholen blijft de schoolpoort vermoedelijk gesloten.

De Vereniging van Leidinggevenden in het Vlaams Onderwijs bevroeg in totaal leidinggevenden van 654 scholen over alle koepels heen, zowel (buitengewoon) basisonderwijs als (buitengewoon) secundair onderwijs, maar ook het deeltijds kunstonderwijs.

Over alle scholen heen geeft 24 procent aan dat de lessen niet zullen doorgaan en nog eens 8 procent geeft aan dat de school wellicht dicht blijft. Over alle onderwijsvormen heen, blijft 32 procent dus waarschijnlijk gesloten. De basisscholen zijn met 490 van het totaal veruit het meest vertegenwoordigd in de steekproef. Bovendien valt op dat de impact hier het grootst zal zijn: 28,37 procent van de directeurs stelt dat de school dicht blijft, 7,14 procent van hen is nog niet zeker maar zegt wellicht van wel. In totaal gaan de lessen dus niet door in 35,51 van de basisscholen dicht.

Waarom lijkt de stakingsbereidheid in het lager onderwijs het grootst? ‘Onze organisatie is ooit opgericht met focus op het basisonderwijs, dat jarenlang werd achtergesteld op het vlak van regelgeving en financiering. Ik vermoed dat dat gevoel nog steeds leeft en men er makkelijker de stap zet’, zegt Dimitry Goethals van VLVO. De bevraging peilde niet naar het verschil tussen het gemeenschapsonderwijs en het katholieke net.

Over het secundair onderwijs is het moeilijker uitspraken te doen: slechts 66 leidinggevenden vulden de enquête in. Van hen zegt 7,61 procent dat de school in elk geval dicht blijft en twijfelt nog 8,7 procent maar neigt naar ‘gesloten’. In totaal gaat het dus om 16,31 procent van de middelbare scholen.

VLVO stelde niet de vraag of de scholen die dichtblijven ook noodopvang zullen voorzien. In principe moeten scholen noodopvang voorzien, tenzij ze genoodzaakt worden volledig te sluiten door een gebrek aan personeel.

Opvallend: veel ouders lijken begrip te hebben voor de stakende leerkrachten. 23 procent van de schooldirecteurs zegt begripvolle reacties te hebben ontvangen van ouders. Daarbij wordt de noodopvang zeer geapprecieerd, klinkt het. In de scholen die behelpen, worden soms vervangleerkrachten ingeschakeld of gaat de directie zelf lesgeven

Beperkt treinaanbod: een op de drie IC-treinen rijdt

NMBS kondigt een alternatieve treindienst aan waarbij twee op de drie IC-treinen en vier op de vijf L- en S-treinen niet zullen rijden. Quasi geen enkele piekuurtrein (P) zal rijden. De staking bij het spoor start zondagavond om 22 uur. Vanaf dinsdagochtend zouden de treinen weer volgens de normale dienstregeling moeten rijden. De spoorwegmaatschappij adviseert specifiek studenten met examens om hun voorzorgen te nemen. De alternatieve dienstregeling is opgesteld aan de hand van het beschikbare personeel. De impact kan verschillen per provincie, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Brussels Airport annuleert de helft van zijn Europese vluchten

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines annuleert de helft van zijn Europese vluchten. Voor de langeafstandsvluchten wordt geprobeerd om die maximaal te beschermen, zodat ze wel kunnen plaatsvinden. Passagiers van wie de vlucht wel doorgaat, wordt gevraagd een minimum aan bagage mee te nemen.

De maatschappij zegt er alles aan te doen om de impact voor de passagiers te beperken, door onder meer vluchten te annuleren waar voldoende opties zijn om passagiers om te boeken, of door vluchten te kiezen met het minste aantal passagiers.

Passagiers van wie Brussels Airlines de contactgegevens heeft, zullen rechtstreeks gecontacteerd worden en een voorstel krijgen voor alternatieve vluchten. Wie niet met die alternatieven akkoord gaat, kan via de chatbot of de klantendienst naar andere opties vragen, of een terugbetaling van het ticket aanvragen. Wie geboekt heeft via een reisagent, wordt gevraagd om contact op te nemen met de reisagent voor een alternatieve vlucht of terugbetaling.

MIVB: ernstige hinder in Brussel

De MIVB verwacht ernstige hinder op het openbaar vervoer in Brussel. De vervoersmaatschappij vraagt reizigers om in de mate van het mogelijke alternatieve oplossingen te zoeken voor hun verplaatsingen in de hoofdstad. De MIVB zegt ook alles in het werk te stellen om minstens een deel van de dienstverlening te verzekeren en haar reizigers in real time te informeren over de situatie op het net.