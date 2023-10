‘Stille revolutie: hoe ChatGPT het academische landschap hervormt’

De opkomst en integratie van kunstmatige intelligentie in de wetenschap, met ChatGPT als prominent voorbeeld, hervormen het academische landschap op manieren die we nog maar net beginnen te begrijpen. De impact van deze technologie is zo ingrijpend dat men kan spreken van een stille revolutie.

ChatGPT 4.0, de meest recente versie van deze tool, is niet zomaar een aanvulling op het onderzoeksarsenaal. Het gaat hier om een krachtige assistent die op efficiënte wijze taken kan uitvoeren die vroeger mankracht en tijd vereisten. Deze software maakt het niet alleen mogelijk om literatuuronderzoek te automatiseren, maar ook om bestaande literatuur te synthetiseren, en om lacunes in de kennis te identificeren. Hierdoor kunnen onderzoekers nieuwe hypothesen genereren en nieuwe onderzoekspaden bewandelen. Bovendien wordt, net als in de IT-wereld, door ChatGPT bijgedragen aan oplossingen voor coderingsuitdagingen, big dataverwerking en technische documentatie.

Wetenschappelijke Impact

De introductie van tools als ChatGPT kan de productiviteit van onderzoekers drastisch verhogen. Wat eerst dagen in beslag nam, kan nu in uren worden bereikt. Dit versnelt de wetenschappelijke output, wat kan leiden tot een toename in invloedrijke publicaties. Uiteraard moet de onderzoeker nog steeds zorgen voor een goede sturing en de nodige context bieden, maar de basisverwerking en -analyse worden aanzienlijk versneld.

Effect op Academische Carrières

De academische wereld wordt vaak gezien als traditioneel en conservatief, waarbij het publiceren van artikelen in gerenommeerde tijdschriften (nog te vaak) als belangrijkste graadmeter geldt voor succes. Met de introductie van ChatGPT kan de productie van zulke publicaties versnellen, waardoor academici die deze technologie omarmen een aanzienlijk voordeel kunnen hebben ten opzichte van hun collega’s. Dit is een fundamentele verschuiving in hoe we naar academisch succes kijken.

Toch moeten we ons afvragen wat de consequenties zijn van deze technologie. Is het eerlijk als sommige academici een voordeel hebben door het gebruik van geavanceerde tools zoals ChatGPT? Moeten er richtlijnen komen voor het gebruik ervan in de academische wereld?

Beleidsimplicaties

Gezien deze ontwikkelingen is het essentieel voor universiteiten en andere onderzoeksinstellingen om hun beleid rond HR, onderzoek en onderwijs te herzien. Met de verhoogde productiviteit die technologieën zoals ChatGPT bieden, zullen oude metrieken voor succes, zoals het aantal publicaties, wellicht moeten worden herzien.

Bovendien zou de academische wereld de focus kunnen verschuiven naar andere cruciale vaardigheden en capaciteiten, zoals interdisciplinaire samenwerking, kritisch denken en maatschappelijke betrokkenheid. Hierin schuilt de echte kracht van innovatie.

Technologieën als ChatGPT zetten de academische wereld op zijn kop. Terwijl sommigen deze tools als bedreiging zien, bieden ze ook enorme kansen voor vernieuwing en vooruitgang. Het is nu aan universiteiten en beleidsmakers om deze tools op de juiste manier te integreren en te zorgen dat ze bijdragen aan een betere, efficiëntere en rechtvaardigere academische wereld.

Lode De Waele is assistant professor aan de Utrecht School of Governance, met als specialisatie Strategisch HRM.

Maaike Geuens is assistant professor aan de Universiteit Tilburg.

Joannes Laveyne is onderzoeker aan de UGENT.