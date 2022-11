Ondanks lerarentekort: studenten met hoofddoek vinden moeilijk stageplaats

Studenten in de lerarenopleiding die een hoofddoek dragen, vinden steeds vaker geen stageplaats.

Dat schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen.

Nu het aantal studenten in de ­lerarenopleiding stijgt en de groep studenten diverser wordt, botsen hogescholen bij de zoektocht naar stageplaatsen steeds vaker op het hoofddoeken­verbod. ‘In het verleden kregen we de ­studentes altijd wel geplaatst. Nu kunnen we ­sommigen gewoon geen stageplaats aanbieden’, zegt Gert Naessens van de lerarenopleiding van Odisee ­Hogeschool.

‘We botsen op de limieten’, ­beaamt Sofie Landuyt, verantwoordelijke voor de opleiding aan de ­Arteveldehogeschool in Gent. ‘Studentes worden geweigerd puur omdat ze een hoofddoek dragen.’

Ook aan de Karel de Grote ­Hogeschool in Antwerpen en de Thomas More Hogeschool in ­Antwerpen en Mechelen duikt het probleem op. ‘Er zijn meisjes die meer tijd nodig hebben voor hun studies omdat ze geen stageplaats vinden. Anderen stoppen met de opleiding’, zegt Mohamed El ­Fadili, docent aan Thomas ­More.

De huidige situatie is volgens hogescholen onhoudbaar. Enerzijds kampt het ­onderwijs met een leraren­tekort, anderzijds weerspiegelt het leraren­korps amper de samen­leving.